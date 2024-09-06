На ВЭФ Владивосток стал магнитом для власти, бизнеса и мирового сообщества

Posted 6 сентября, 09:45
Published 6 сентября, 09:45
Modified 6 сентября, 10:13
Updated 6 сентября, 10:13
Депутаты Думы Владивостока приняли активное участие в прошедшем на острове Русский девятом Восточном экономическом форуме, в рамках которого обсуждалось много актуальных для дальневосточной столицы тем.
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик высоко оценил прошедший форум, отметив, что ВЭФ сегодня является мировым магнитом, а Владивосток, как площадка для его проведения — центром экономики в АТР.
«Владивосток не случайно был выбран площадкой для проведения ВЭФ, геополитическое расположение города в центре Азиатско-Тихоокеанского региона — это тот подарок судьбы, который мы просто обязаны использовать в интересах города. Здесь находятся генконсульства ведущих стран-партнеров в АТР, это привлечение внимания политических сил, подтверждение тому саммит БРИКС, который прошел во Владивостоке в июне этого года. И то, что количество стран-участниц стабильно растет, говорит о том, что мы выбрали правильное направление», — отметил председатель Думы города.
Андрей Брик подчеркнул, что обсуждаемые на Восточном экономическом форуме темы, так или иначе касаются дальневосточной столицы — панельные сессии, подписание соглашений бизнеса и власти, презентации новых проектов и многое другое.
Для меня очень важно было посетить те площадки, где обсуждаются конкретные проекты и уже идет их реализация. Это перспективы развития судостроительно-судоремонтной отрасли во Владивостоке, в крае — работа площадки судостроения и судоремонта, Сегодня это одна из актуальных повесток, мы находимся в центре крупнейшего разворота на страны АТР, меняется наша роль, стоят стратегические задачи», — рассказал в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Андрей Брик.
Важным направлением, которое сегодня активно обсуждается на всех уровнях власти, в обществе, является подготовка специалистов, дефицит кадров. Андрей Брик уделил этой теме особое внимание.
«Сегодня на ВЭФ много внимания уделялось вопросам подготовке кадров, причем не просто традиционной подготовке в учебных заведениях, а внедрению такого нового подхода, как воспитание специалистов со школьной скамьи и дальнейшая их подготовка. Это то направление, которое мы несколько лет назад Думой Владивостока поддержали и реализуем совместно с университетом имени Невельского. И благодаря поручениям президента, довузовское образование сегодня стоит в приоритете с использованием кампусов и тех мощных индустриальных партнеров, которые поддерживают этот государственный проект», — рассказал председатель Думы.
В целом Андрей Брик отметил, что депутатский корпус очень активно включился в ВЭФ, у каждого своя программа, но в приоритете у народных избранников молодежная политика.
«Мы в шестом созыве Думы создали молодежный комитет, и депутаты, которые видят перспективу, видят молодежную политику своим креативным взглядом и мышлением, сегодня в большинстве присутствуют на форуме. У каждого депутата своя программа, я уверен, что коллеги вынесут с ВЭФа много полезного. Молодежная тематика, поддержка спорта, новых идей, проектов, вопросы, связанные с развитием спорта, — этому необходимо уделять особое внимание. У нас молодой состав депутатов, депутатский корпус существенно обновился, молодежная палата при Думе, молодежный комитет работают по своим проектам. Например, сейчас реализуется проект совместно с сообществом молодых ученых, благодаря которому внедряются в бизнес те новаторские разработки, которые продвигают молодые ученые Владивостока», — рассказал председатель Думы города.
Мария Лагунова председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Думы Владивостока особенно отметила, что Восточный экономический форум привлек внимание большого количества молодежи.
«Радует, что здесь присутствует много молодых ребят, которые посещают различные площадки, например, площадка „Знание“, где выступали замечательные спикеры, а каждый присутствующий мог задать вопросы. Также, дискуссионная площадка с Ириной Яровой, это был очень откровенный разговор по поводу миграционной политики. И один из вопросов от молодежи был о модернизации образования для тех детей, которые еще не владеют русским языком. Мы видим отношение наших ребят к международной политике, видим их неравнодушие», — рассказала Мария Лагунова.
Она уверена, что ВЭФ для молодежи Владивостока — важное событие, где фокус внимания нацелен на Дальний Восток.
«Мы видим те возможности, которые открываются перед молодыми людьми. Более того, мы слышим отзывы от наших коллег, молодых ребят, которые в той или иной части участвуют в форуме, они просто в восторге и восхищении, в первую очередь, от нашего любимого города и от тех возможностей, которые представлены на Дальнем Востоке. Каждый молодой человек сегодня уверен, что он найдет работу, что есть возможности двигаться по карьерной лестнице, получить качественное образование. И все это может предоставить Владивосток и Приморский край, и для нас это большая гордость», — подчеркнула депутат.
Депутат городской Думы Евгений Недбай считает, что Восточный экономический форум придает Владивостоку статусность и, конечно, открывает массу перспектив для сотрудничества со странами АТР.
«Считаю, что такие форумы нужны, это хорошая возможность свести малый, средний и крупный бизнес и государство в конкретных проектах. ВЭФ для Владивостока, Приморья — это, конечно, статус, привлечение инвесторов, демонстрация наших перспектив. Надеюсь, в следующем году будет еще больше иностранных делегаций, пойдут и иностранные инвестиции», — сказал депутат.
Особый интерес у Евгения Недбая вызвали площадки по урбанистическому развитию Владивостока.
«Я принимал участие в сессии, где выступал глава города, говоря про перспективы развития дальневосточной столицы, про развитие пляжной инфраструктуры, туристической отрасли. Есть довольно хороший план у главы Владивостока, будем надеяться, что в этот план будет включаться бизнес, будет поддержка», — подчеркнул Евгений Недбай.
По его словам, довольно полезной была площадка по развитию рыбной отрасли, где Росрыболовство озвучило новые проекты, куда вкладывается государство. Для Владивостока, Приморья это очень актуально.
«Общее впечатление о форуме очень хорошее, много здесь заинтересованных людей, много представителей бизнеса, интересные площадки, подписано множество соглашений. Отличная выставочная площадка китайских автомобилей, там было озвучено, что во Владивостоке открывается очередной дилерский центр, уже буквально на днях придет первая партия автомобилей. Это радует — с уходом европейцев с нашего рынка, сюда заходят китайские производители», — добавил Евгений Недбай.
Депутата Дениса Русинова, кроме традиционной темы развития спорта заинтересовали сессии, на которых можно было почерпнуть информацию о механизмах использования тех федеральных возможностей, которые есть у регионов и городов России и Дальнего Востока.
«Отдельный блок, в работе которого я принял участие, был посвящен развитию городской инфраструктуры, общественных пространств, использованию инфраструктурных решений, которыми пользуется муниципалитет для развития города. Регионы делились опытом освоения тех федеральных возможностей, которые позволяют благоустроить города. Каждый отдельный проект — это разные инструменты, которые используются в регионах. Мне было интересно развитие именно городской инфраструктуры и те возможности, которые дает федеральный центр. Появляется много интересных продуктов, которые можно эффективно использовать. Помогает ВЭБ.РФ, мастер-план, который сейчас напитывается деньгами для реализации значимых проектов, особенно касающихся городской транспортной системы — сегодня мы проектируем ул. Фирсова, Вторую Речку, создаем дополнительные транспортные артерии в районах города. И все это за счет мастер-плана. Вообще, мы видим очень хорошую динамику в городе, его приводят в пример, приятно услышать в таком ключе о нашем городе от коллег из других регионов. Послушал опыт других регионов, очевидно, что Владивосток на этом фоне выглядит более чем достойно», — рассказал о своем участии в форуме Денис Русинов.
Отдельное внимание депутата привлекла сессия по ДВ концессии, тема сегодня актуальная для Владивостока, где по этой программе будет развиваться парк Минного городка.
«Большой проект, стоимость 6 миллиардов, интересный, необычный, инфраструктурный, развлекательный, который на долгосрочную перспективу интересен и бизнесу, и государству и нам, как жителям, — в результате не будет этого пустыря почти в центре города, а появится современный „магнит“ для местного населения, туристов и бизнеса. Приятно, что много хороших мнений прозвучало про наш любимый город, я рад, что являюсь частью того коллектива, который своими решениями, деятельностью помогают городу развиваться», — подчеркнул депутат.
Депутат Думы города Дмитрий Новиков по итогам ВЭФ обратил внимание на очень важную для владивостокцев новость, которую озвучил на пленарном заседании президент России Владимир Путин.
«Из важного, особенно для жителей микрорайона бухты Тихая, которых я представляю в Думе Владивостока, отмечу то, что Президент России Владимир Путин озвучил план о создании судоверфи в бухте Промежуточная в районе золоотвала ТЭЦ-2. Эта часть Уссурийского залива почти никогда не покрывается льдом, имеет прямой выход в море, там хорошо развитая транспортная инфраструктура, рядом микрорайон бухты Тихая, где есть средне-специальные учебные заведения, которые готовят кадры. Для жителей микрорайона строительство судоверфи выгодно, потому что предприятие предоставит дополнительные высокооплачиваемые рабочие места. И однозначно даст новый импульс развитию этого микрорайона, дополнительные доходы в бюджет города», — отметил депутат Думы.
Дмитрий Новиков в качестве примера привел историю Большого Камня, где после возведения судоверфи действительно город преобразился, там строятся новые дома, торговые центры, это стало точкой притяжения достаточно большого количества жителей, численность населения города растет. Примерно то же самое будет и в Первомайском районе.
«Для меня, как для депутата данного округа, это очень отрадная новость, и хотелось бы, чтобы этот проект был реализован. И необходимо, чтобы при его реализации учитывались сложившиеся туристические маршруты, потому что недалеко от золоотвала находятся ячеистые скалы, где любят гулять жители бухты Тихая, и я надеюсь, что новая стройка не затронет этот туристический объект», — сказал о предстоящем строительстве Дмитрий Новиков.
Народный избранник уверен, что сегодня сама история дает Владивостоку дополнительный шанс.
«В связи с геополитической обстановкой взгляды многих людей сейчас устремлены не на запад, а на восток, и количество подписанных контрактов и количество резидентов на острове Русский говорит о том, что во Владивосток приходит большой российский бизнес. У города появляется шанс стать одной из экономических столиц не только Дальнего Востока, но и всей России. Этим шансом надо воспользоваться, и руководство края, и руководство города это понимает, и делает все возможное, чтобы этот шанс не упустить», — рассказал «Восток-Медиа» депутат.