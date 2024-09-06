Патология продолжала расти: врачи спасли мать и новорожденное дитя в Приморье

Posted 6 сентября, 06:48
Published 6 сентября, 06:48
Modified 6 сентября, 06:52
Updated 6 сентября, 06:52
Медики спасли жительницу Спасска-Дальнего и ее новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Приморского перинатального центра. 39-летняя женщина попала в медучреждение с предлежанием плаценты, также у нее обнаружили миоматозный узел, который продолжал расти.
Врачи, используя собственную разработанную технологию, помогли появиться на свет малышу на 35 неделе и удалили миому больших размеров. Более того, специалисты сохранили репродуктивный орган.
У пациентки родился мальчик весом 2 240 граммов. Мать и дитя находятся на втором этапе выхаживания. В ближайшее время они отправятся домой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина внезапно родила за пять минут в клинической больнице Владивостока.