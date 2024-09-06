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Posted 6 сентября, 06:48

Published 6 сентября, 06:48

Modified 6 сентября, 06:52

Updated 6 сентября, 06:52

Медики спасли молодую маму и ее новорожденного ребенка в Приморском крае

Патология продолжала расти: врачи спасли мать и новорожденное дитя в Приморье

6 сентября 2024, 06:48
Фото: 1MI

Медики спасли молодую маму и ее новорожденного ребенка в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Будущая мама попала в Приморский перинатальный центр с двумя опасными патологиями. Женщина могла потерять не только ребенка, но и лишиться собственной жизни.

Медики спасли жительницу Спасска-Дальнего и ее новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Приморского перинатального центра. 39-летняя женщина попала в медучреждение с предлежанием плаценты, также у нее обнаружили миоматозный узел, который продолжал расти.

Врачи, используя собственную разработанную технологию, помогли появиться на свет малышу на 35 неделе и удалили миому больших размеров. Более того, специалисты сохранили репродуктивный орган.

У пациентки родился мальчик весом 2 240 граммов. Мать и дитя находятся на втором этапе выхаживания. В ближайшее время они отправятся домой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина внезапно родила за пять минут в клинической больнице Владивостока.

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