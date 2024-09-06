Патология продолжала расти: врачи спасли мать и новорожденное дитя в Приморье

Медики спасли жительницу Спасска-Дальнего и ее новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Приморского перинатального центра. 39-летняя женщина попала в медучреждение с предлежанием плаценты, также у нее обнаружили миоматозный узел, который продолжал расти.