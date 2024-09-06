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Posted 6 сентября, 04:11

Published 6 сентября, 04:11

Modified 6 сентября, 04:13

Updated 6 сентября, 04:13

Подкидыша спасают из озера в Приморском крае

Подкидыша спасают из озера в Приморском крае

6 сентября 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Животные
Во Владивостоке спасают из озера подкидыша, ему на помощь пришёл аквалангист.

Подкидыша спасают из озера во Владивостоке.

Малыша подбросили в озеро на Сафонова. Пришлось начать настоящую спасательную операцию: аквалангист доставал маленького бедолагу. Им оказался краснокнижный черепашонок. Выяснилось, что его выпустили туда «добрые люди».

Специалисты уже достают малыша редкого вида из городского пруда. Хочется понадеяться, что больше никто не покусится на маленьких черепашек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горожане стали пытаться вылавливать красноухих черепах из озера во Владивостоке.

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