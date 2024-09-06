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Posted 6 сентября, 01:17

Published 6 сентября, 01:17

Modified 6 сентября, 01:19

Updated 6 сентября, 01:19

После серьезной непогоды в Приморском крае станет по-осеннему холодно

Придут сильные дожди и холод: понижение температуры до 3°C ожидается в Приморье

6 сентября 2024, 01:17
Фото: 1MI

После серьезной непогоды в Приморском крае станет по-осеннему холодно

Сюжет
Погода
Интенсивные осадки окатят Приморье уже на следующей неделе. Затем в регионе резко похолодает.

По данным главного синоптика региона Бориса Кубая, текущая неделя в Приморье закончится на летней ноте, — ближайшие три дня будут теплыми.

Однако уже 10 и 11 сентября атмосферный фронт пройдет над краем. Вновь начнутся дожди, в северных районах возможны сильные осадки. После непогоды нагрянет похолодание. Со второй половины недели температура воздуха в утренние часы составит 3 — 8 градусов. Более высокие показатели прогнозируются только на побережье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в конце рабочей недели в Приморском крае.

Идеальное завершение рабочей недели: хорошая погода и 26°C тепла ожидается в Приморье
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