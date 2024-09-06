Придут сильные дожди и холод: понижение температуры до 3°C ожидается в Приморье

Однако уже 10 и 11 сентября атмосферный фронт пройдет над краем. Вновь начнутся дожди, в северных районах возможны сильные осадки. После непогоды нагрянет похолодание. Со второй половины недели температура воздуха в утренние часы составит 3 — 8 градусов. Более высокие показатели прогнозируются только на побережье.