Придут сильные дожди и холод: понижение температуры до 3°C ожидается в Приморье

Posted 6 сентября, 01:17
Published 6 сентября, 01:17
Modified 6 сентября, 01:19
Updated 6 сентября, 01:19
По данным главного синоптика региона Бориса Кубая, текущая неделя в Приморье закончится на летней ноте, — ближайшие три дня будут теплыми.
Однако уже 10 и 11 сентября атмосферный фронт пройдет над краем. Вновь начнутся дожди, в северных районах возможны сильные осадки. После непогоды нагрянет похолодание. Со второй половины недели температура воздуха в утренние часы составит 3 — 8 градусов. Более высокие показатели прогнозируются только на побережье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в конце рабочей недели в Приморском крае.