Супертайфун «Яги» приближается к берегам Китая: есть ли угроза для Приморья?

Posted 5 сентября, 23:48
Published 5 сентября, 23:48
Modified 5 сентября, 23:50
Updated 5 сентября, 23:50
В южных районах Китая и на севере Вьетнама, а также на острове Хайнань 6 и 7 сентября пройдет сильный ураган Яги. Это уже 11-й супертайфун в этом сезоне, и он обладает большим потенциалом развития.
Люди, находящиеся в указанных регионах, должны узнать об угрозе немедленно. Они должны быть готовы к чрезвычайной ситуации. Скорость ветра в центре урагана превышает 75 м/с, а интенсивные ливни, превышающие 500 мм за 12 часов, приведут к серьезным разрушениям.
Отдыхающим в Санья желательно знать о возможной угрозе, хотя там последствия будут не такими серьезными, как на севере.
Приморскому краю прямой угрозы нет, но прогнозы будут уточняться и дополняться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждёт Приморье в ближайшее время.