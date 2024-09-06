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Posted 5 сентября, 23:48

Published 5 сентября, 23:48

Modified 5 сентября, 23:50

Updated 5 сентября, 23:50

Серьезный супертайфун зародился в Тихом океане

Супертайфун «Яги» приближается к берегам Китая: есть ли угроза для Приморья?

5 сентября 2024, 23:48
Фото: Изображение Midjourney

Серьезный супертайфун зародился в Тихом океане

Сюжет
Погода
Супертайфун «Яги» подходит к югу Китая и северу Вьетнама, на острове Хайнань ожидаются разрушения и неблагоприятные погодные условия. Грозит ли страшная непогода Приморью?

В южных районах Китая и на севере Вьетнама, а также на острове Хайнань 6 и 7 сентября пройдет сильный ураган Яги. Это уже 11-й супертайфун в этом сезоне, и он обладает большим потенциалом развития.

Люди, находящиеся в указанных регионах, должны узнать об угрозе немедленно. Они должны быть готовы к чрезвычайной ситуации. Скорость ветра в центре урагана превышает 75 м/с, а интенсивные ливни, превышающие 500 мм за 12 часов, приведут к серьезным разрушениям.

Отдыхающим в Санья желательно знать о возможной угрозе, хотя там последствия будут не такими серьезными, как на севере.

Приморскому краю прямой угрозы нет, но прогнозы будут уточняться и дополняться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждёт Приморье в ближайшее время.

Идеальное завершение рабочей недели: хорошая погода и 26°C тепла ожидается в Приморье
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