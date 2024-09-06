«Такая и броситься может»: очевидцы и знатоки рассказали об опасных зверях в Приморье

Posted 6 сентября, 07:45
Published 6 сентября, 07:45
Modified 6 сентября, 07:47
Updated 6 сентября, 07:47
Хищница проникла в один из крупных городов Приморского края, ее заметили прямо в жилой зоне во Владивостоке. К счастью, она некрупная — это лиса. Местные жители обсуждают, какая опасность от нее может исходить.
В комментариях жители Приморья активно обсуждают ситуацию с хищниками в городе:
«Это плохо… Тигры на дорогах и лисы в городе — это плохо… Жалко их»;
«Тяпнет за руку, вот и будет тебе „рыжуля“…»;
«Нельзя кормить, привыкнет и не выживет в дикой природе»;
«Видимо, кто-то вырастил и выкинул, лиса в дикой природе осторожна»;
«Тоже видел лису по весне, но в другом районе».
Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении «подкидыша» из озера в Приморье.