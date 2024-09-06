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Posted 6 сентября, 07:45

Published 6 сентября, 07:45

Modified 6 сентября, 07:47

Updated 6 сентября, 07:47

«Такая и броситься может»: очевидцы и знатоки рассказали об опасных зверях в Приморье

«Такая и броситься может»: очевидцы и знатоки рассказали об опасных зверях в Приморье

6 сентября 2024, 07:45
Фото: 1MI
Сюжет
Животные
Хищница пробралась в один из городов Приморья, ее заметили прямо в жилом районе. Чем она может быть опасна, обсуждают жители края.

Хищница проникла в один из крупных городов Приморского края, ее заметили прямо в жилой зоне во Владивостоке. К счастью, она некрупная — это лиса. Местные жители обсуждают, какая опасность от нее может исходить.

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В комментариях жители Приморья активно обсуждают ситуацию с хищниками в городе:

«Это плохо… Тигры на дорогах и лисы в городе — это плохо… Жалко их»;
«Тяпнет за руку, вот и будет тебе „рыжуля“…»;
«Нельзя кормить, привыкнет и не выживет в дикой природе»;
«Видимо, кто-то вырастил и выкинул, лиса в дикой природе осторожна»;
«Тоже видел лису по весне, но в другом районе».

Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении «подкидыша» из озера в Приморье.

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