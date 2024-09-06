Цифровое зло: новая мировая пандемия угрожает людям?

Posted 6 сентября, 05:32
Published 6 сентября, 05:32
Modified 6 сентября, 05:34
Updated 6 сентября, 05:34
По словам Кузнецова, в 2024 году сумма украденных киберпреступниками средств может достичь 300 миллиардов рублей. Мошенники используют передовые технологии, включая искусственный интеллект, что стирает языковые и географические барьеры. Ежедневно россияне получают до 30 миллионов звонков от злоумышленников, и число преступлений продолжает расти.
«В 2024 году объем похищенных кибермошенниками у россиян денег может вырасти до 300 миллиардов рублей. У преступников постоянно появляются новые инструменты, они действуют в едином киберпространстве, где нет границ, а с использованием искусственного интеллекта им больше не мешает даже языковой барьер. Число пострадавших огромно, а эффективных методов профилактики таких хищений и наказания виновных не существует. Это все очень сходно с признаками пандемии. Когда миру угрожал ковид, все органы власти и общество объединились и болезнь была побеждена. Отпор кибермошенникам тоже возможен, но надо действовать всем вместе», сказал Станислав Кузнецов.
В качестве убедительного аргумента спикер продемонстрировал фейковое видео, где он приветствует гостей сессии на чистом китайском языке. Кузнецов отметил, что видео создано искусственным интеллектом, а сам он с языком настолько глубоко не знаком. Гости с Востока, — китайские делегаты подтвердили, что в записи не было сделано ни одной ошибки.
Заместитель главы следственного департамента МВД России Даниил Филиппов сообщил, что в прошлом году россияне потеряли 157 миллиардов рублей из-за киберпреступлений, а за первые семь месяцев 2024 года сумма составила уже 91 миллиард. Однако это лишь верхушка айсберга, поскольку многие преступления остаются незаявленными. Он также добавил, что за прошлый год удалось раскрыть 108 тысяч киберпреступлений, что демонстрирует эффективность действий правоохранительных органов, но на фоне роста преступной активности этого недостаточно.
Сенатор Артем Шейкин предложил создать орган для координации борьбы с киберпреступностью в России, а также разработать новые законы, исходя из будущих угроз. Например, сценарии с использованием криптовалюты и биржевых операций, которые активно применяются в Европе, скоро могут стать реальностью и в России.
Участники сессии согласились, что киберпреступность — проблема глобального масштаба, и ее решение требует международного сотрудничества. Россия разработала конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью, заручившись поддержкой более 80 стран. Однако Запад пытается заморозить этот процесс, отметил Андрей Акульчев, замглавы российской делегации при спецкомитете ООН. Эксперты сходятся во мнении, что бороться с кибермошенничеством необходимо так же, как с пандемией — скоординированными усилиями на международном уровне.