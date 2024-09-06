Цифровое зло: новая мировая пандемия угрожает людям?

Заместитель главы следственного департамента МВД России Даниил Филиппов сообщил, что в прошлом году россияне потеряли 157 миллиардов рублей из-за киберпреступлений, а за первые семь месяцев 2024 года сумма составила уже 91 миллиард. Однако это лишь верхушка айсберга, поскольку многие преступления остаются незаявленными. Он также добавил, что за прошлый год удалось раскрыть 108 тысяч киберпреступлений, что демонстрирует эффективность действий правоохранительных органов, но на фоне роста преступной активности этого недостаточно.