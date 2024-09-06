В Хабаровском крае запущен телеграм-канал «Наблюдатель 27»

Напомним, что с 6 по 8 сентября в Хабаровском крае пройдёт голосование в рамка 43 избирательных кампаний различного уровня. Для прозрачности избирательного процесса в Хабаровском крае на выборах будет работать более 2 тысяч общественных наблюдателей, подготовленных Общественной палатой региона. Все они предварительно прошли курс подготовки, разработанный ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Главной их задачей станет оценка хода голосования в соответствии с нормами законодательства РФ.