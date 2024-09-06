В Хабаровском крае запущен телеграм-канал «Наблюдатель 27»

Posted 6 сентября, 04:41
Published 6 сентября, 04:41
Modified 6 сентября, 09:55
Updated 6 сентября, 09:55
Цель проекта Центра общественного наблюдения — предоставлять достоверную, объективную и актуальную информацию обо всех этапах избирательного процесса.
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— Как и на президентских выборах, сам Центр общественного наблюдения разместится во дворце единоборств Самбо. Здесь же будет единый пресс-центр для краевых и федеральных журналистов. Своевременно будет доводиться информация о явке избирателей и в целом о ходе голосования, — рассказал глава краевого Центра общественного наблюдения за выборами Владимир Бейк.
Напомним, что с 6 по 8 сентября в Хабаровском крае пройдёт голосование в рамка 43 избирательных кампаний различного уровня. Для прозрачности избирательного процесса в Хабаровском крае на выборах будет работать более 2 тысяч общественных наблюдателей, подготовленных Общественной палатой региона. Все они предварительно прошли курс подготовки, разработанный ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Главной их задачей станет оценка хода голосования в соответствии с нормами законодательства РФ.