Владимир Путин рассказал о новой Земской программе в Приморье на ВЭФ-2024

Posted 6 сентября, 06:13
Published 6 сентября, 06:13
Modified 6 сентября, 06:15
Updated 6 сентября, 06:15
На пленарном заседании Восточного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Земские программы для учителей и врачей продолжат действовать в Приморском крае до 2030 года. К слову, двойной дальневосточный коэффициент выплат тоже сохранится.
Глава государства акцентировал внимание на том, что популярность ДФО среди российской молодежи выросла.
«За последние годы Дальний Восток стал более привлекательным для молодежи, для ребят, которые хотят приобрести интересную профессию, а также для подготовленных специалистов, которые желают проявить себя, свои умения, навыки, опробовать силы в избранном деле. В том числе сработали наши адресные меры поддержки», — сказал Владимир Путин.
Также Президент рассказал о новой программе «Земский работник культуры», которая станет поддержкой для тех, кто трудится во благо культурного суверенитета и традиционных ценностей: сотрудники сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ и музеев.
«Прошу Правительство начать реализацию этой программы с 1 января будущего года. И конечно, для работников культуры, которые едут в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке, нужно предусмотреть повышенные — дальневосточные коэффициенты разовых выплат», — сказал Владимир Путин.
На сегодняшний день приморские медработники получают разовую выплату от 500 000 до 2 000 000 рублей по федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Учителям выделяется по 2 000 000 рублей при трудоустройстве в государственные образовательные учреждения.
«Только в 2024 году в селах и малых городах Приморья будет трудоустроено 33 учителя и более 100 медиков», — сообщили в региональном правительстве.
Более того, Глава государства отметил, что «дальневосточная ипотека» должна стать доступной для врачей, учителей и работников культуры. О важности льготного кредитования говорил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.
«Мы просили главу государства поддержать распространение механизма дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений возраста. Сегодня этот инструмент работает до 35 лет для молодых семей. Но для врачей и учителей мы бы просили рассмотреть возможность сделать исключение», — ранее заявлял Юрий Трутнев и был услышан Президентом.
Также «Восток-Медиа» писало о то, что конкурс «Столица молодых» предоставил приморцам более 1 200 вакансий с правом получения арендного жилья с последующим выкупом во Владивостоке.