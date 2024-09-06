Во Владивостоке подвели итоги Восточного экономического форума — 2024

Posted 6 сентября, 16:51
Published 6 сентября, 16:51
Modified 6 сентября, 16:52
Updated 6 сентября, 16:52
Международное мероприятие привлекло руководителей крупнейших российских и иностранных компаний, представителей госструктур, ведущих экономистов и экспертов. Главная тема ВЭФ-2024 — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Участниками форума стали более 7,1 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Среди гостей было 1515 представителей отечественных и зарубежных СМИ.
Медиахолдинг 1MI снова стал информационным партнером ВЭФ.
Ответственным секретарем оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ был советник президента РФ Антон Кобяков. По итогам прошедшего форума он заявил, что за последние девять лет ВЭФ вырос в серьезный институт национального развития. В этом году состоялось 120 сессий и круглых столов, в которых приняло участие свыше 700 спикеров. Кобяков рассказал, что на площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей.
На форуме состоялись встречи представителей бизнес-сообщества РФ и государств Азиатско-Тихоокеанского региона, на которых обсуждались текущие и новые совместные проекты. Кроме того, здесь прошли научная конференция и конференция по сотрудничеству в области высшего образования.
Молодежная программа ВЭФ была организована в новом формате, а ее участниками стали около 1000 человек. События Дня будущего позволили молодым людям как можно сильнее погрузиться в атмосферу форума и пообщаться с крупными отечественными и зарубежными предпринимателями. Всего состоялось свыше 20 мероприятий.
Главное событие форума — пленарное заседание с участием Владимира Путина. Глава государства говорил о будущем регионов ДФО, сотрудничестве с дружественными государствами, а также оценил состояние глобальной экономики.