Во Владивостоке подвели итоги Восточного экономического форума — 2024

Ответственным секретарем оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ был советник президента РФ Антон Кобяков. По итогам прошедшего форума он заявил, что за последние девять лет ВЭФ вырос в серьезный институт национального развития. В этом году состоялось 120 сессий и круглых столов, в которых приняло участие свыше 700 спикеров. Кобяков рассказал, что на площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей.