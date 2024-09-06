«Вода невероятно теплая»: пляжный сезон продолжается в Приморье — видео

Posted 6 сентября, 07:51
Published 6 сентября, 07:51
Modified 6 сентября, 07:53
Updated 6 сентября, 07:53
Отдыхающие на море в Находке поделились кадрами с пляжа. Судя по видео, туристический сезон продолжается в Приморском крае. Девушка сообщила, что отпускников радует не только солнечная погода, но и теплейшая морская вода.
К слову, не исключено, что совсем скоро на приморских берегах вновь случится ажиотаж. Ведь синоптики прогнозируют отличную летнюю погоду в ближайшие выходные. Ранее «Восток-Медиа» писало о планах некоторых жителей региона в субботу и воскресенье.