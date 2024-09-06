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Posted 6 сентября, 07:51

Published 6 сентября, 07:51

Modified 6 сентября, 07:53

Updated 6 сентября, 07:53

Теплое море радует туристов на побережье Приморского края

«Вода невероятно теплая»: пляжный сезон продолжается в Приморье — видео

6 сентября 2024, 07:51
Фото: vostokmedia.com

Теплое море радует туристов на побережье Приморского края

Сюжет
Погода
Вероятно, по многочисленным просьбам жителей Приморья, начался четвертый месяц лета. Путешественники восхищены теплым морем и солнечной погодой на популярном пляже региона.

Отдыхающие на море в Находке поделились кадрами с пляжа. Судя по видео, туристический сезон продолжается в Приморском крае. Девушка сообщила, что отпускников радует не только солнечная погода, но и теплейшая морская вода.

Видео: Погода 25 регион.

К слову, не исключено, что совсем скоро на приморских берегах вновь случится ажиотаж. Ведь синоптики прогнозируют отличную летнюю погоду в ближайшие выходные. Ранее «Восток-Медиа» писало о планах некоторых жителей региона в субботу и воскресенье.

«Море, жди меня»: новая волна пляжного отдыха намечается в Приморье?
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