От +7°С до +30°С: осенняя прохлада и летняя жара пришли в Приморье

Posted 6 сентября, 23:56
Published 6 сентября, 23:56
Modified 6 сентября, 23:58
Updated 6 сентября, 23:58
На выходных Приморский край останется под влиянием антициклона. Большая часть территории будет наслаждаться спокойной и без осадков погодой, хотя на севере иногда пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром некоторые места могут быть покрыты туманом.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +13°С, в отдельных местах достигнет +14-19°С. Днем по большей части региона температура будет держаться в пределах +23-+30°С. Ветер будет западный, слабый до умеренного, скорость 2-5 м/с, иногда до 5-10 м/с.
На южном побережье температура воды будет различаться: в Амурском заливе около +22 градусов, вблизи Находки — около +20, на юге Хасанского района — около +23.
Во Владивостоке в ближайшие выходные ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура ночью составит +15-+18 градусов, днем поднимется до +23-+27 градусов. Ветер будет южный, слабый или умеренный, скорость 2-5 м/c, иногда до 5-10 м/c. Температура воды в Амурском заливе около +22 градусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода будет в Приморье в первые дни осени.