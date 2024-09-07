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Posted 6 сентября, 23:56

Published 6 сентября, 23:56

Modified 6 сентября, 23:58

Updated 6 сентября, 23:58

От +7°С до +30°С: осенняя прохлада и летняя жара пришли в Приморье

От +7°С до +30°С: осенняя прохлада и летняя жара пришли в Приморье

6 сентября 2024, 23:56
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Во Владивостоке на выходных ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух будет по-летнему теплым, по ночам — по-осеннему прохладным.

На выходных Приморский край останется под влиянием антициклона. Большая часть территории будет наслаждаться спокойной и без осадков погодой, хотя на севере иногда пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром некоторые места могут быть покрыты туманом.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +13°С, в отдельных местах достигнет +14-19°С. Днем по большей части региона температура будет держаться в пределах +23-+30°С. Ветер будет западный, слабый до умеренного, скорость 2-5 м/с, иногда до 5-10 м/с.

На южном побережье температура воды будет различаться: в Амурском заливе около +22 градусов, вблизи Находки — около +20, на юге Хасанского района — около +23.

Во Владивостоке в ближайшие выходные ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура ночью составит +15-+18 градусов, днем поднимется до +23-+27 градусов. Ветер будет южный, слабый или умеренный, скорость 2-5 м/c, иногда до 5-10 м/c. Температура воды в Амурском заливе около +22 градусов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода будет в Приморье в первые дни осени.

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