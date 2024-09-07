Второй день голосования: явка на выборах в Хабаровском крае достигла почти 19%

Posted 7 сентября, 10:10
Published 7 сентября, 10:10
Modified 7 сентября, 10:14
Updated 7 сентября, 10:14
«На 15:00 явка составила 18,93%, что эквивалентно почти 180 тысячам проголосовавших избирателей», — отметил Кузьменко.
Самая высокая явка зарегистрирована в Аяно-Майском районе — свыше 40%. Лидируют также Тугуро-Чумиканский район с показателем в 33% и Комсомольский район — около 30%. Самая низкая явка зафиксирована в Амурском районе (менее 18%) и Хабаровске (17,25%), что для крупных городов считается нормой. Кузьменко добавил, что на дому проголосовали около 6% от всех проголосовавших — около 10,8 тысяч человек.
Он также отметил, что избирательные комиссии работают в штатном режиме, несмотря на кратковременные отключения света на некоторых участках, что не повлияло на ход выборов.
Политолог Евгений Чадаев, член общественной палаты края, подчеркнул значимость выборов 2024 года для региона. По его словам, мартовские выборы выражали доверие Президенту, тогда как сентябрьские выборы являются вотумом доверия региональной и муниципальной власти.
Чадаев сообщил, что общественная палата подготовила более 2 тысяч наблюдателей, из которых 752 уже работают на 741 участке. Мобильные группы продолжают инспектировать избирательные участки, обеспечивая честность и прозрачность выборов.