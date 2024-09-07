Второй день голосования: явка на выборах в Хабаровском крае достигла почти 19%

Самая высокая явка зарегистрирована в Аяно-Майском районе — свыше 40%. Лидируют также Тугуро-Чумиканский район с показателем в 33% и Комсомольский район — около 30%. Самая низкая явка зафиксирована в Амурском районе (менее 18%) и Хабаровске (17,25%), что для крупных городов считается нормой. Кузьменко добавил, что на дому проголосовали около 6% от всех проголосовавших — около 10,8 тысяч человек.