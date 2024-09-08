Более 31% избирателей Хабаровского края участвовали в голосовании

Posted 8 сентября, 13:52
Published 8 сентября, 13:52
Modified 8 сентября, 15:06
Updated 8 сентября, 15:06
Глава избирательной комиссии Хабаровского края Дмитрий Кузьменко сообщил, что лучшую явку показали Нанайский, Комсомольский, Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. В районе Тугуро-Чумиканском проголосовало около половины избирателей, а в Аяно-Майском — более 53%.
Между тем, в Хабаровске, Николаевском, Советско-Гаванском и Ванинском районах явка не превысила 30%. Тем не менее, по всему региону явка на выборах превысила треть избирателей.
Напомним, выборы в Хабаровском крае проходили с 6 по 8 сентября. Жители региона голосовали за губернатора, депутатов краевой Законодательной Думы и представителей муниципальных органов власти.