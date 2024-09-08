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Posted 8 сентября, 13:52

Published 8 сентября, 13:52

Modified 8 сентября, 15:06

Updated 8 сентября, 15:06

Более 31% избирателей Хабаровского края участвовали в голосовании

Более 31% избирателей Хабаровского края участвовали в голосовании

8 сентября 2024, 13:52
Фото: 1MI
Сюжет
Выборы
Третий день выборов завершился в Хабаровском крае. Как сообщается к 18:00 8 сентября, проголосовали почти 300 тысяч человек, что составляет более трети от общего числа зарегистрированных избирателей в регионе.

Глава избирательной комиссии Хабаровского края Дмитрий Кузьменко сообщил, что лучшую явку показали Нанайский, Комсомольский, Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. В районе Тугуро-Чумиканском проголосовало около половины избирателей, а в Аяно-Майском — более 53%.

Между тем, в Хабаровске, Николаевском, Советско-Гаванском и Ванинском районах явка не превысила 30%. Тем не менее, по всему региону явка на выборах превысила треть избирателей.

Напомним, выборы в Хабаровском крае проходили с 6 по 8 сентября. Жители региона голосовали за губернатора, депутатов краевой Законодательной Думы и представителей муниципальных органов власти.

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