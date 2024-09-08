vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября, 08:19

Published 8 сентября, 08:19

Modified 8 сентября, 08:21

Updated 8 сентября, 08:21

Дмитрий Демешин: в Хабаровском крае власть должны определить местные жители

Дмитрий Демешин: в Хабаровском крае власть должны определить местные жители

8 сентября 2024, 08:19
Фото: 1MI
Сюжет
Выборы
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин побывал в Центре общественного наблюдения за выборами (ЦОН). Центр, не изменяя традициям, организовали на базе Краевого центра единоборств.

Эксперты ЦОНа предоставляют объективную информацию о ходе голосования, а также оперативно реагируют на обращения.

— Легитимность выборов должна быть обусловлена тем, чтобы наблюдатели фиксировали малейшие нарекания и претензии наших избирателей на начальном этапе, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Задача любого УИКа и территориальной комиссии не допустить нарушения, а если не получилось этого сделать, то оперативно их устранить.

Глава края поблагодарил за труд более 1 500 работников избирательной системы и наблюдателей, которые формируют комфортную атмосферу и необходимые условия, согласно законодательству, на участках.

Дмитрий Демешин пообщался с членами избирательной комиссии. Врио губернатора отметил, что выборы проходят в спокойной атмосфере.

— Сегодня я наглядно убедился, что процесс выборов абсолютно прозрачный. Это наш общий процесс. Мы все реализуем и активное, и пассивное избирательное право. Наша задача, не просто доверять власти, но и спрашивать с нее. А как это можно делать, если мы сами не участвуем в выборах? Жители края должны определять власть! — заключил Дмитрий Демешин.

К слову, избирательная комиссия Хабаровского края обнародовала промежуточные итоги голосования. 28,63% избирателей, — 273 000 человек, — приняли участие в выборах.

К середине третьего дня голосования в Хабаровском крае явка составила 30%
Узнать подробнее
#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Хабаровск#Выборы#Избирательная комиссия#Центр общественного наблюдения#Наблюдатели#Дмитрий Демешин
Подпишитесь
Популярное