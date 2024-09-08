Дмитрий Демешин: в Хабаровском крае власть должны определить местные жители

Posted 8 сентября, 08:19
Published 8 сентября, 08:19
Modified 8 сентября, 08:21
Updated 8 сентября, 08:21
Эксперты ЦОНа предоставляют объективную информацию о ходе голосования, а также оперативно реагируют на обращения.
— Легитимность выборов должна быть обусловлена тем, чтобы наблюдатели фиксировали малейшие нарекания и претензии наших избирателей на начальном этапе, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Задача любого УИКа и территориальной комиссии не допустить нарушения, а если не получилось этого сделать, то оперативно их устранить.
Глава края поблагодарил за труд более 1 500 работников избирательной системы и наблюдателей, которые формируют комфортную атмосферу и необходимые условия, согласно законодательству, на участках.
Дмитрий Демешин пообщался с членами избирательной комиссии. Врио губернатора отметил, что выборы проходят в спокойной атмосфере.
— Сегодня я наглядно убедился, что процесс выборов абсолютно прозрачный. Это наш общий процесс. Мы все реализуем и активное, и пассивное избирательное право. Наша задача, не просто доверять власти, но и спрашивать с нее. А как это можно делать, если мы сами не участвуем в выборах? Жители края должны определять власть! — заключил Дмитрий Демешин.
К слову, избирательная комиссия Хабаровского края обнародовала промежуточные итоги голосования. 28,63% избирателей, — 273 000 человек, — приняли участие в выборах.