Эксперты подвели итоги выборов в Хабаровском крае: стабильность и порядок

Юрий Березутский, заместитель директора по учебной и просветительской работе Дальневосточного института управления, подчеркнул, что избиратели надеются на стабильность в действиях и разрешении проблем в социальной сфере, медицине и благоустройстве. По его мнению, горожане также ждут восстановления порядка и «крепкого руководства» в управлении.