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Posted 8 сентября, 10:36

Published 8 сентября, 10:36

Modified 8 сентября, 14:35

Updated 8 сентября, 14:35

Эксперты подвели итоги выборов в Хабаровском крае: стабильность и порядок

Эксперты подвели итоги выборов в Хабаровском крае: стабильность и порядок

8 сентября 2024, 10:36
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина
На телеканале «Губерния» прошёл прямой эфир с экспертами, посвященное прошедшим выборам в Хабаровском крае. Присутствующие обсудили результаты трехдневного голосования и высказали основные пожелания избирателей от власти.

На телеканале «Губерния» прошёл прямой эфир с экспертами, посвященное прошедшим выборам в Хабаровском крае. Присутствующие обсудили результаты трехдневного голосования и высказали основные пожелания избирателей от власти.

Юрий Березутский, заместитель директора по учебной и просветительской работе Дальневосточного института управления, подчеркнул, что избиратели надеются на стабильность в действиях и разрешении проблем в социальной сфере, медицине и благоустройстве. По его мнению, горожане также ждут восстановления порядка и «крепкого руководства» в управлении.

Эксперты единодушно пришли к выводу, что голосование в Хабаровском крае прошло организованно и без значительных нарушений. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки избирательных комиссий и ответственности граждан к процессу голосования.

Важно отметить, что ожидания избирателей сконцентрированы на решении конкретных проблем, беспокоящих местных жителей. Это свидетельствует о зрелости гражданского общества и его готовности к продуктивному диалогу с властью для улучшения качества жизни в регионе.

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