Эксперты проанализировали ожидания избирателей после выборов в Хабаровском крае

Эксперты пришли к выводу, что жители Хабаровского края ожидают от власти решения проблем в сфере ЖКХ, транспорта и здравоохранения, а также обеспечения справедливости и законности. Выборы стали важным инструментом для граждан, позволившим донести свои ожидания до руководства региона.