ФАПы строятся, опережая график: медпомощь становится доступнее в Хабаровском крае

На сегодняшний день завершаются возведения ФАПов в селах Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка и Сикачи-Алян. Более того, в ближайшее время появятся пункт в Золотом и амбулатории в селе Богородское. По данным краевого Минздрава, совсем скоро объекты подключат к инженерным сетям и благоустроят близлежащие территории. Также началось возведение ФАПов в Иннокентьевке и амбулатории в Софийске.