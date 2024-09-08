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Posted 8 сентября, 01:00

Published 8 сентября, 01:00

Modified 8 сентября, 01:22

Updated 8 сентября, 01:22

ФАПы строятся, опережая график: медпомощь становится доступнее в Хабаровском крае

ФАПы строятся, опережая график: медпомощь становится доступнее в Хабаровском крае

8 сентября 2024, 01:00
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина
В Хабаровском крае продолжается возведение медучреждений в модульном исполнении в отдаленных муниципалитетах. Также регион получит современное оборудование на сумму 100 000 000 рублей.

В Хабаровском крае строят фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории в модульном исполнении по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Демешина.

На сегодняшний день завершаются возведения ФАПов в селах Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка и Сикачи-Алян. Более того, в ближайшее время появятся пункт в Золотом и амбулатории в селе Богородское. По данным краевого Минздрава, совсем скоро объекты подключат к инженерным сетям и благоустроят близлежащие территории. Также началось возведение ФАПов в Иннокентьевке и амбулатории в Софийске.

До конца осени регион получит 594 единицы современного медоборудования на общую сумму около 100 000 000 рублей. До конца 2024 года все объекты, согласно плану, сдадут в эксплуатацию.

Власти Хабаровского края решили возвести модульные конструкции в труднодоступных населенных пунктах. Такие здания строятся быстрее. Например, ФАП в Пуир, сдача которого запланирована на 2025 год, возводится, опережая сроки. К слову, по качеству они не уступают капитальным строениям. Данные меры улучшат доступность медицинской помощи для местного населения, на чем неоднократно акцентировал внимание Дмитрий Демешин.

В 2025 году в регионе появится еще 17 объектов, в том числе поликлиника в Бикине, которая станет крупнейшим модульным медучреждением.

Для того, чтобы сделать медпомощь доступнее, были подключены не только краевые, но и федеральные ресурсы. Работа кипит по всему краю, ведь улучшение доступности медпомощи в муниципалитетах — это одна из первых задач, которые поставил Дмитрий Демешин после назначения на свой пост.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Медицина#Поликлиника#ФАП#Муниципалитеты#Дмитрий Демешин
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