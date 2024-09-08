ФАПы строятся, опережая график: медпомощь становится доступнее в Хабаровском крае

Posted 8 сентября, 01:00
Published 8 сентября, 01:00
Modified 8 сентября, 01:22
Updated 8 сентября, 01:22
В Хабаровском крае строят фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории в модульном исполнении по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Демешина.
На сегодняшний день завершаются возведения ФАПов в селах Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка и Сикачи-Алян. Более того, в ближайшее время появятся пункт в Золотом и амбулатории в селе Богородское. По данным краевого Минздрава, совсем скоро объекты подключат к инженерным сетям и благоустроят близлежащие территории. Также началось возведение ФАПов в Иннокентьевке и амбулатории в Софийске.
До конца осени регион получит 594 единицы современного медоборудования на общую сумму около 100 000 000 рублей. До конца 2024 года все объекты, согласно плану, сдадут в эксплуатацию.
Власти Хабаровского края решили возвести модульные конструкции в труднодоступных населенных пунктах. Такие здания строятся быстрее. Например, ФАП в Пуир, сдача которого запланирована на 2025 год, возводится, опережая сроки. К слову, по качеству они не уступают капитальным строениям. Данные меры улучшат доступность медицинской помощи для местного населения, на чем неоднократно акцентировал внимание Дмитрий Демешин.
В 2025 году в регионе появится еще 17 объектов, в том числе поликлиника в Бикине, которая станет крупнейшим модульным медучреждением.
Для того, чтобы сделать медпомощь доступнее, были подключены не только краевые, но и федеральные ресурсы. Работа кипит по всему краю, ведь улучшение доступности медпомощи в муниципалитетах — это одна из первых задач, которые поставил Дмитрий Демешин после назначения на свой пост.