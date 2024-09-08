Итоги недели в Приморье: ВЭФ-2024, курорт мирового уровня и секреты закулисья

Posted 8 сентября, 08:19
Published 8 сентября, 08:19
Modified 8 сентября, 08:21
Updated 8 сентября, 08:21
ВЭФ-2024
Во Владивостоке состоялось масштабное мероприятие — Восточный экономический форум, который проходил с третьего по шестое сентября. «Восток-Медиа» собрало самые яркие события каждого дня.
Точки роста Приморья
На встрече президента России Владимира Путина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, прошедшей в рамках ВЭФ-2024, были обозначены перспективные направления и названы важнейшие точки роста для региона — те, в развитии которых могут помочь федеральные власти.
Надежность и комфорт Владивостока
Корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с главой Владивостока Константином Шестаковым. Мэр поделился тем, как ему удается удержать огромный город под контролем, и рассказал о том, что в планах на ближайшее будущее.
День рождения Артема
В Артёма отпраздновали 86-ю годовщину со дня присвоения статуса города. Вячеслав Квон поздравил артёмовцев, отметив те перспективы и возможности, которые сегодня открываются перед жителями округа, и рассказал о планах на будущее, которые будут способствовать развитию города шахтеров и авиаторов.
Жемчужина Приморья
Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Секреты закулисья
Они не выходят на сцену и не купаются в овациях зрителей после спектакля. Эту честь они уступают артистам — и по праву. Но, восхищаясь оперой или балетом, мы, зрители, восхищаемся и их работой. Знакомьтесь — мастера закулисных профессий Приморской сцены Мариинского театра.