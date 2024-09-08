Итоги недели в Приморье: ВЭФ-2024, курорт мирового уровня и секреты закулисья

Они не выходят на сцену и не купаются в овациях зрителей после спектакля. Эту честь они уступают артистам — и по праву. Но, восхищаясь оперой или балетом, мы, зрители, восхищаемся и их работой. Знакомьтесь — мастера закулисных профессий Приморской сцены Мариинского театра.