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Posted 8 сентября, 08:19

Published 8 сентября, 08:19

Modified 8 сентября, 08:21

Updated 8 сентября, 08:21

Итоги недели в Приморье: ВЭФ-2024, курорт мирового уровня и секреты закулисья

Итоги недели в Приморье: ВЭФ-2024, курорт мирового уровня и секреты закулисья

8 сентября 2024, 08:19
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели со 2 по 8 сентября — в обзоре «Восток-Медиа»

ВЭФ-2024

Во Владивостоке состоялось масштабное мероприятие — Восточный экономический форум, который проходил с третьего по шестое сентября. «Восток-Медиа» собрало самые яркие события каждого дня.

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги первого дня
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Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги второго дня
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Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги третьего дня
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Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги четвертого дня
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Точки роста Приморья

На встрече президента России Владимира Путина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, прошедшей в рамках ВЭФ-2024, были обозначены перспективные направления и названы важнейшие точки роста для региона — те, в развитии которых могут помочь федеральные власти.

На два шага вперед: точки роста Приморья названы на встрече губернатора и президента
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Надежность и комфорт Владивостока

Корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с главой Владивостока Константином Шестаковым. Мэр поделился тем, как ему удается удержать огромный город под контролем, и рассказал о том, что в планах на ближайшее будущее.

Константин Шестаков: «Хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни»
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День рождения Артема

В Артёма отпраздновали 86-ю годовщину со дня присвоения статуса города. Вячеслав Квон поздравил артёмовцев, отметив те перспективы и возможности, которые сегодня открываются перед жителями округа, и рассказал о планах на будущее, которые будут способствовать развитию города шахтеров и авиаторов.

Вячеслав Квон: Артём встречает день рождения городом перспектив и возможностей
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Жемчужина Приморья

Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Круглогодичный морской курорт сделает Хасанский округ жемчужиной Приморья
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Секреты закулисья

Они не выходят на сцену и не купаются в овациях зрителей после спектакля. Эту честь они уступают артистам — и по праву. Но, восхищаясь оперой или балетом, мы, зрители, восхищаемся и их работой. Знакомьтесь — мастера закулисных профессий Приморской сцены Мариинского театра.

Утром чернокожий, вечером китаец: что умеют гримёры приморской Мариинки
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