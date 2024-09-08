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Posted 8 сентября, 07:58

Published 8 сентября, 07:58

Modified 8 сентября, 08:00

Updated 8 сентября, 08:00

К середине третьего дня голосования в Хабаровском крае явка составила 30%

К середине третьего дня голосования в Хабаровском крае явка составила 30%

8 сентября 2024, 07:58
Фото: 1MI
Сюжет
Губернатор
Избирательные участки в Хабаровском крае посетили более 270 000 человек. К 15 часам 8 сентября проголосовали 28,63% населения.

В Комсомольском и Тугуро-Чумиканском районах отметили самую высокую явку, — более 40%. Более половины избирателей поучаствовало в Аяно-Майском районе. Низкие показатели в Ванинском районе, — 26%.

Активность населения была зафиксирована с 12 до 15 часов. Также многие прибывают на участки после дачи и отдыха на природе. Важно отметить, местным жителям необходимо успеть проголосовать до 20:00.

«В 20:00 двери всех избирательных участков закроются, и участковые комиссии приступят к подсчету голосов. Результаты выборов мы предварительно озвучим уже завтра утром», — подчеркнул руководитель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Представитель штаба общественного наблюдения Владимир Бейк заявил, что голосование проходит в спокойной атмосфере без серьезных нарушений.

«В Хабаровском крае создан уникальный институт общественного наблюдения за выборами, многоуровневый контроль — работает Центр общественного наблюдения, горячая линия и мониторинговая группа. Члены Общественной палаты края в составе трех мобильных бригад в течение трех дней выезжают на участки», — рассказал Владимир Бейк.

На сегодняшний день организовано более 250 выездов, отметил представитель штаба. К слову, там ситуация тоже спокойная и доброжелательная.

«Думаю, уже можно сказать, что у нас все получилось в плане обеспечения легитимности выборного процесса и открытости проведения выборов», — подвел итог Владимир Бейк.

В списках избирателей числятся 956 000 человек. Жители Хабаровского края выбирают не только губернатора, но и новый состав региональной Законодательной Думы. В некоторых муниципалитетах обновятся составы местных органов власти.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Голосование#Тугуро-Чумиканский район#Избирательные участки#Аяно-Майский район#Комсомольск#Губернатор#Избирательная комиссия#Центр общественного наблюдения
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