К середине третьего дня голосования в Хабаровском крае явка составила 30%

Posted 8 сентября, 07:58
Published 8 сентября, 07:58
Modified 8 сентября, 08:00
Updated 8 сентября, 08:00
В Комсомольском и Тугуро-Чумиканском районах отметили самую высокую явку, — более 40%. Более половины избирателей поучаствовало в Аяно-Майском районе. Низкие показатели в Ванинском районе, — 26%.
Активность населения была зафиксирована с 12 до 15 часов. Также многие прибывают на участки после дачи и отдыха на природе. Важно отметить, местным жителям необходимо успеть проголосовать до 20:00.
«В 20:00 двери всех избирательных участков закроются, и участковые комиссии приступят к подсчету голосов. Результаты выборов мы предварительно озвучим уже завтра утром», — подчеркнул руководитель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
Представитель штаба общественного наблюдения Владимир Бейк заявил, что голосование проходит в спокойной атмосфере без серьезных нарушений.
«В Хабаровском крае создан уникальный институт общественного наблюдения за выборами, многоуровневый контроль — работает Центр общественного наблюдения, горячая линия и мониторинговая группа. Члены Общественной палаты края в составе трех мобильных бригад в течение трех дней выезжают на участки», — рассказал Владимир Бейк.
На сегодняшний день организовано более 250 выездов, отметил представитель штаба. К слову, там ситуация тоже спокойная и доброжелательная.
«Думаю, уже можно сказать, что у нас все получилось в плане обеспечения легитимности выборного процесса и открытости проведения выборов», — подвел итог Владимир Бейк.
В списках избирателей числятся 956 000 человек. Жители Хабаровского края выбирают не только губернатора, но и новый состав региональной Законодательной Думы. В некоторых муниципалитетах обновятся составы местных органов власти.