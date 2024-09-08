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Posted 8 сентября, 05:07

Published 8 сентября, 05:07

Modified 8 сентября, 05:09

Updated 8 сентября, 05:09

Автомобилисты встали в глухую пробку на дороге к Шаморе в Приморье

Ловят момент: жуткая пробка образовалась на пути к популярнейшему пляжу Владивостока

8 сентября 2024, 05:07
Фото: 1MI

Автомобилисты встали в глухую пробку на дороге к Шаморе в Приморье

Сюжет
Погода
Дорожный коллапс охватил шаморовскую трассу во Владивостоке. Вероятно, жители Приморского края планируют отдохнуть напоследок.

Подписчики социальных сетей поделились кадрами с пляжа в бухте Лазурная. Оказывается, сегодня там прозрачная теплая вода и прекрасная погода.

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Жители дальневосточной столицы, видимо, поспешили на Шамору, чтобы успеть насладиться солнечной погодой и купанием в море. К слову, желающих оказалось очень много. По словам очевидцев, в сторону пляжа образовался серьезный затор.

Фото: dpskontrol_125rus
«Народ выхватывает последние деньги», — написали в новых медиа;
«Мы тоже собирались после обеда на Шамору, но что-то уже перехотелось», — отметила девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье сегодня ожидается больше 30 градусов тепла.

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