Ловят момент: жуткая пробка образовалась на пути к популярнейшему пляжу Владивостока

Posted 8 сентября, 05:07
Published 8 сентября, 05:07
Modified 8 сентября, 05:09
Updated 8 сентября, 05:09
Подписчики социальных сетей поделились кадрами с пляжа в бухте Лазурная. Оказывается, сегодня там прозрачная теплая вода и прекрасная погода.
Жители дальневосточной столицы, видимо, поспешили на Шамору, чтобы успеть насладиться солнечной погодой и купанием в море. К слову, желающих оказалось очень много. По словам очевидцев, в сторону пляжа образовался серьезный затор.
«Народ выхватывает последние деньги», — написали в новых медиа;
«Мы тоже собирались после обеда на Шамору, но что-то уже перехотелось», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье сегодня ожидается больше 30 градусов тепла.