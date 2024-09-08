Почему автомобилист мнет травку и расстраивает соседку во Владивостоке? — видео

Posted 8 сентября, 04:26
Published 8 сентября, 04:26
Modified 8 сентября, 04:28
Updated 8 сентября, 04:28
Жительница дальневосточной столицы отважилась вступить в диалог с приморцем, который расстроил ее своим безответственным подходом к парковке транспорта. Горожане культурно пообщались, но каждый остался при своем мнении. Мужчина уверен, что оставляет машину не на газоне, а в зарослях бурьяна. А соседка уверена, что автомобилист портит не только эстетический вид под окнами, но и оставляет следы от колес на травке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Уссурийске работники мусоровоза отомстили «паркуну», который перекрыл путь к контейнерной площадке.