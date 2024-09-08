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Posted 8 сентября, 04:26

Published 8 сентября, 04:26

Modified 8 сентября, 04:28

Updated 8 сентября, 04:28

Выяснена причина удивительной парковки в Приморском крае

Почему автомобилист мнет травку и расстраивает соседку во Владивостоке? — видео

8 сентября 2024, 04:26
Фото: 1MI

Выяснена причина удивительной парковки в Приморском крае

Сюжет
Девушка
Во Владивостоке девушка возмутилась тем, как ее сосед оставляет «ночевать» автомобиль. Мужчина паркует машину прямо на газоне под окнами дома, тем самым заставляя грустить неравнодушную горожанку.

Жительница дальневосточной столицы отважилась вступить в диалог с приморцем, который расстроил ее своим безответственным подходом к парковке транспорта. Горожане культурно пообщались, но каждый остался при своем мнении. Мужчина уверен, что оставляет машину не на газоне, а в зарослях бурьяна. А соседка уверена, что автомобилист портит не только эстетический вид под окнами, но и оставляет следы от колес на травке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Уссурийске работники мусоровоза отомстили «паркуну», который перекрыл путь к контейнерной площадке.

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