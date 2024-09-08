Приморские «коалы»: милейшие создания поселились на деревьях в Приморье — видео

Posted 8 сентября, 03:18
Published 8 сентября, 03:18
Modified 8 сентября, 03:20
Updated 8 сентября, 03:20
Енотики расселись по веткам в Приморском сафари-парке и внимательно наблюдали за людьми, которые разгуливали по территории. Более того, животные умудрялись не только следить за обстановкой внизу, но и умываться и зевать.
«Высоко сижу — далеко гляжу», — как говорится в классической сказке про Машу и медведя. Так и приморские «коалы» -наблюдатели бдят за обстановкой в парке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ласковые дети чуть не усыпили оленя в Приморском крае. Парнокопытное, получая порцию ласки от ребятни, почти уснуло от удовольствия.