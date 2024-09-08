vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября, 03:18

Published 8 сентября, 03:18

Modified 8 сентября, 03:20

Updated 8 сентября, 03:20

Еноты поселились в необычном месте в Приморском крае

Приморские «коалы»: милейшие создания поселились на деревьях в Приморье — видео

8 сентября 2024, 03:18
Фото: 1MI

Еноты поселились в необычном месте в Приморском крае

Сюжет
Животные
В Приморском сафари-парке внимание посетителей привлекли зверьки, расположившиеся на ветках деревьев. Сначала гости организации не сообразили, кто же это мило посматривает на них. Оказалось, еноты.

Енотики расселись по веткам в Приморском сафари-парке и внимательно наблюдали за людьми, которые разгуливали по территории. Более того, животные умудрялись не только следить за обстановкой внизу, но и умываться и зевать.

«Высоко сижу — далеко гляжу», — как говорится в классической сказке про Машу и медведя. Так и приморские «коалы» -наблюдатели бдят за обстановкой в парке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ласковые дети чуть не усыпили оленя в Приморском крае. Парнокопытное, получая порцию ласки от ребятни, почти уснуло от удовольствия.

Детские ладошки едва не довели оленя до бессознательного состояния в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Рослые и мощные»: девушки восхитились толпой красавчиков на пляже в ПриморьеДаже звери в шоке: ливень удивил все Приморье — видеоНа пробежку всей семьей вышли косолапые в Приморье — видео
#Новости#Владивосток#Животные#Природа#Сафари-парк#Приморский край#Живая природа#Приморье
Подпишитесь
Популярное