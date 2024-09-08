«Разрешение имеется?»: опасный аттракцион появился на обрыве во Владивостоке — видео

Posted 8 сентября, 07:04
Published 8 сентября, 07:04
Modified 8 сентября, 07:06
Updated 8 сентября, 07:06
Экстремальные развлечения появились на мысе Тобизина. В новых медиа сообщили, что приморцы соорудили тарзанку, на которой можно получить целый спектр эмоций. К слову, имеются ли бизнесменов разрешение на весьма опасный бизнес — неизвестно. Тем не менее, среди жителей региона нашлись любители опасных «аттракционов».
Многие пользователи социальных сетей изумлены досугом земляков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске приморские гонщики показали, на что способны. Более того, посостязаться в нелегком виде спорта приехали дети из другого региона.