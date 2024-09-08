«Разрешение имеется?»: опасный аттракцион появился на обрыве во Владивостоке — видео

Экстремальные развлечения появились на мысе Тобизина. В новых медиа сообщили, что приморцы соорудили тарзанку, на которой можно получить целый спектр эмоций. К слову, имеются ли бизнесменов разрешение на весьма опасный бизнес — неизвестно. Тем не менее, среди жителей региона нашлись любители опасных «аттракционов».