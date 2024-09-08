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Posted 8 сентября, 07:04

Published 8 сентября, 07:04

Modified 8 сентября, 07:06

Updated 8 сентября, 07:06

Экстремальное развлечение обнаружено на побережье в Приморье

«Разрешение имеется?»: опасный аттракцион появился на обрыве во Владивостоке — видео

8 сентября 2024, 07:04
Фото: 1MI

Экстремальное развлечение обнаружено на побережье в Приморье

Сюжет
Туризм
Во Владивостоке на мысе Тобизина появилось весьма опасное развлечение — тарзанка над морем. Отчаянные любители экстрима уже облюбовали новый «аттракцион».

Экстремальные развлечения появились на мысе Тобизина. В новых медиа сообщили, что приморцы соорудили тарзанку, на которой можно получить целый спектр эмоций. К слову, имеются ли бизнесменов разрешение на весьма опасный бизнес — неизвестно. Тем не менее, среди жителей региона нашлись любители опасных «аттракционов».

Многие пользователи социальных сетей изумлены досугом земляков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске приморские гонщики показали, на что способны. Более того, посостязаться в нелегком виде спорта приехали дети из другого региона.

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