Следит за ней даже ночью: бдительность жителя Владивостока зашкаливает — фото

Posted 8 сентября, 00:02
Published 8 сентября, 00:02
Modified 8 сентября, 00:04
Updated 8 сентября, 00:04
В дальневосточной столице на Вязовой горожанин настолько переживает за свою машину, что следит за ней даже под лунным светом. Мужчина паркует авто прямо на газоне около дома, чтобы наблюдать за своей «ласточкой» из окна.
Тем не менее, соседи бдительного товарища считают, что такая парковка недопустима. Ведь приморец портит не только общий вид, но и оставляет следы на траве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рабочие на мусоровозе отомстили жителю Уссурийска, который перегородил подъезд к площадке с контейнерами.