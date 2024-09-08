vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября, 00:02

Published 8 сентября, 00:02

Modified 8 сентября, 00:04

Updated 8 сентября, 00:04

Мужчина не оставляет без присмотра свой автомобиль даже ночью в Приморье

Следит за ней даже ночью: бдительность жителя Владивостока зашкаливает — фото

8 сентября 2024, 00:02
Фото: 1MI

Мужчина не оставляет без присмотра свой автомобиль даже ночью в Приморье

Сюжет
Парковка
Чрезмерно осторожный автомобилист замечен во Владивостоке. Приморец хочет видеть свою машину и днем, и ночью. Однако жильцы дома не оценили тотального контроля соседа.

В дальневосточной столице на Вязовой горожанин настолько переживает за свою машину, что следит за ней даже под лунным светом. Мужчина паркует авто прямо на газоне около дома, чтобы наблюдать за своей «ласточкой» из окна.

Тем не менее, соседи бдительного товарища считают, что такая парковка недопустима. Ведь приморец портит не только общий вид, но и оставляет следы на траве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рабочие на мусоровозе отомстили жителю Уссурийска, который перегородил подъезд к площадке с контейнерами.

Грязно отомстили за наглую парковку: реакция на месть удивила жителей Приморья —видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Уважение таким работникам»: подробности грязной «блокировки» авто в ПриморьеЖуткая прогулка: «криповый» парад невест попал на камеру поздно ночью в ПриморьеНовый способ серьезно поговорить с соседом нашли во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Автомобилист#Фото#Мусоровоз#Соседи#Приморский край#Парковка#Приморец#Осторожность
Подпишитесь
Популярное