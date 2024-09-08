Вода прозрачная и теплая: море на популярном пляже Владивостока радует горожан — фото

В дальневосточной столице в бухте Лазурная сложились идеальные обстоятельства для пляжного отдыха. По словам очевидцев, вода в море прозрачная и теплая, а небо ясное. К слову, фотографии популярнейшего владивостокского берега привлекли приморцев, которые давно не были на данной локации.