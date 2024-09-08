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Posted 8 сентября, 02:46

Published 8 сентября, 02:46

Modified 8 сентября, 03:29

Updated 8 сентября, 03:29

Солнечная погода и теплое море радуют туристов в Приморском крае

Вода прозрачная и теплая: море на популярном пляже Владивостока радует горожан — фото

8 сентября 2024, 02:46
Фото: vtoryakvdk

Солнечная погода и теплое море радуют туристов в Приморском крае

Сюжет
Море
Летняя погода продолжает властвовать в Приморье даже в сентябре. Владивостокцы наслаждаются отдыхом на излюбленной Шаморе.

В дальневосточной столице в бухте Лазурная сложились идеальные обстоятельства для пляжного отдыха. По словам очевидцев, вода в море прозрачная и теплая, а небо ясное. К слову, фотографии популярнейшего владивостокского берега привлекли приморцев, которые давно не были на данной локации.

«Я до Шаморы так и не доехала. 25 лет ее не видела. Надо съездить», — отметила подписчица новых медиа.
Фото: vtoryakvdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горожане увидели весьма необычную картину на Шаморе во Владивостоке, — в акватории виднелись плавсредства. Некоторые приморцы ни разу не замечали подобного на данном пляже ранее.

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