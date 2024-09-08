Вода прозрачная и теплая: море на популярном пляже Владивостока радует горожан — фото

Posted 8 сентября, 02:46
Published 8 сентября, 02:46
Modified 8 сентября, 03:29
Updated 8 сентября, 03:29
В дальневосточной столице в бухте Лазурная сложились идеальные обстоятельства для пляжного отдыха. По словам очевидцев, вода в море прозрачная и теплая, а небо ясное. К слову, фотографии популярнейшего владивостокского берега привлекли приморцев, которые давно не были на данной локации.
«Я до Шаморы так и не доехала. 25 лет ее не видела. Надо съездить», — отметила подписчица новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горожане увидели весьма необычную картину на Шаморе во Владивостоке, — в акватории виднелись плавсредства. Некоторые приморцы ни разу не замечали подобного на данном пляже ранее.