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Posted 9 сентября, 03:47

Published 9 сентября, 03:47

Modified 9 сентября, 03:49

Updated 9 сентября, 03:49

До +7°С похолодало в некоторых районах Приморского края

+7°С: осень принесла неожиданно раннее похолодание в Приморье

9 сентября 2024, 03:47
Фото: 1MI

До +7°С похолодало в некоторых районах Приморского края

Сюжет
Погода
Осень пришла в Приморский край: ночи стали намного холоднее. По утрам воздух еще не успевает нагреться, в одном из поселков утром в понедельник было +7°С.

В Приморье наступила осень, и в некоторых районах успело похолодать. Прохлада и свежий осенний воздух приятно удивили после сильной жары. Но в некоторых местах температуры упали удивительно низко: уже 9 сентября утром было +7°С.

Такая погода установилась в Березовке. Местные жители поделились фото с термометром в сети. Даже в южных районах лето плавно уступает место осени, ничего с этим не поделать.

Фото: pogoda_25_region

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода будет в приморском крае в ближайшие дни.

Осень вступает в свои права: резкое похолодание ожидается в Приморском крае
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