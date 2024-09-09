+7°С: осень принесла неожиданно раннее похолодание в Приморье

Posted 9 сентября, 03:47
Published 9 сентября, 03:47
Modified 9 сентября, 03:49
Updated 9 сентября, 03:49
В Приморье наступила осень, и в некоторых районах успело похолодать. Прохлада и свежий осенний воздух приятно удивили после сильной жары. Но в некоторых местах температуры упали удивительно низко: уже 9 сентября утром было +7°С.
Такая погода установилась в Березовке. Местные жители поделились фото с термометром в сети. Даже в южных районах лето плавно уступает место осени, ничего с этим не поделать.