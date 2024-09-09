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Posted 9 сентября, 03:31

Published 9 сентября, 03:31

Modified 9 сентября, 03:33

Updated 9 сентября, 03:33

Борьба за экологию: «черные» лесорубы пополнили бюджет Владивостока на 10 млн рублей

Борьба за экологию: «черные» лесорубы пополнили бюджет Владивостока на 10 млн рублей

9 сентября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Сюжет
Наш Город
Более 80 фактов незаконной вырубки деревьев удалось выявить специалистам во Владивостоке. Нарушители выплатили 10 000 000 рублей за самовольные действия.

С начала 2024 года зафиксировано более 80 случаев незаконной вырубки деревьев в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования оштрафовали нарушителей на сумму 10 000 000 рублей, — средства поступили в бюджет муниципалитета.

Каждый инцидент оперативно проверяют сотрудники управления, после чего собранная информация передается в полицию.

«По правилам благоустройства самовольно вырубать деревья и кустарники категорически запрещено. Вырубка может производиться только по разрешению. Чтобы его получить, необходимо обратиться в отдел экологического мониторинга с необходимыми документами. В зависимости от ущерба за нарушение правил нарушителям может грозить уголовная или административная ответственности», — отметил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

О том, как законно реализовать вырубку деревьев, можно узнать на сайте мэрии Владивостока. Также можно позвонить в управление охраны окружающей среды и природопользования: 8 (423) 2-614-283, 8 (423) 2-614-264.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обстоят дела с экологией в столице Приморья.

#Новости#Общество#Владивосток#Штрафы#Деревья#Нарушения#Приморский край#Наш Город
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