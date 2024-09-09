Борьба за экологию: «черные» лесорубы пополнили бюджет Владивостока на 10 млн рублей

Posted 9 сентября, 03:31
Published 9 сентября, 03:31
Modified 9 сентября, 03:33
Updated 9 сентября, 03:33
С начала 2024 года зафиксировано более 80 случаев незаконной вырубки деревьев в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования оштрафовали нарушителей на сумму 10 000 000 рублей, — средства поступили в бюджет муниципалитета.
Каждый инцидент оперативно проверяют сотрудники управления, после чего собранная информация передается в полицию.
«По правилам благоустройства самовольно вырубать деревья и кустарники категорически запрещено. Вырубка может производиться только по разрешению. Чтобы его получить, необходимо обратиться в отдел экологического мониторинга с необходимыми документами. В зависимости от ущерба за нарушение правил нарушителям может грозить уголовная или административная ответственности», — отметил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.
О том, как законно реализовать вырубку деревьев, можно узнать на сайте мэрии Владивостока. Также можно позвонить в управление охраны окружающей среды и природопользования: 8 (423) 2-614-283, 8 (423) 2-614-264.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обстоят дела с экологией в столице Приморья.