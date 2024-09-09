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Posted 9 сентября, 07:49

Published 9 сентября, 07:49

Modified 9 сентября, 07:51

Updated 9 сентября, 07:51

Человека вызволяли из люка в центре города в Приморье — видео

Человека вызволяли из люка в центре города в Приморье — видео

9 сентября 2024, 07:49
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
Мужчина случайно угодил в канализационный люк в центре Владивостока, оттуда его вытаскивали рабочие.

Человека доставали из канализационного люка на Посьетской во Владивостоке.

По словам очевидцев, рядом что-то ремонтировали, а мужчина шел мимо и провалился в приоткрытый люк. Вызволять его сразу же принялись рабочие. Один из прохожих попытался помочь, но помощь, видимо, не понадобилась.

Чем история закончилась, и есть ли у мужчины травмы, неизвестно. Видео с места происшествия появилось в сети.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о малыше, которого спасали из глубокой ямы в Приморье.

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