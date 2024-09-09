Человека вызволяли из люка в центре города в Приморье — видео

Posted 9 сентября, 07:49
Published 9 сентября, 07:49
Modified 9 сентября, 07:51
Updated 9 сентября, 07:51
Человека доставали из канализационного люка на Посьетской во Владивостоке.
По словам очевидцев, рядом что-то ремонтировали, а мужчина шел мимо и провалился в приоткрытый люк. Вызволять его сразу же принялись рабочие. Один из прохожих попытался помочь, но помощь, видимо, не понадобилась.
Чем история закончилась, и есть ли у мужчины травмы, неизвестно. Видео с места происшествия появилось в сети.