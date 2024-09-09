Демешин победил на выборах губернатора Хабаровского края с рекордным результатом

Posted 9 сентября, 06:30
Published 9 сентября, 06:30
Modified 10 сентября, 13:32
Updated 10 сентября, 13:32
О результатах прошедших в регионе с 6 по 8 сентября губернаторских выборов рассказал на итоговой пресс-конференции руководитель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
— Цифры все еще не окончательные, но принципиально измениться они уже не могут. Поэтому, думаю, можно объявить победителя губернаторских выборов. Им стал действующий врио губернатора Хабаровского края, кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Демешин, — сказал Денис Кузьменко.
По данным крайизбиркома, явка на выборах составила 32,88 процента. Это немногим меньше среднего показателя предыдущих кампаний. Наиболее активно голосовали жители районов имени Полины Осипенко, Нанайского, Комсомольского и Тугуро-Чумиканского. В этих муниципалитетах явка превысила 40-процентный показатель. А лидером по явке стал Аяно-Майский район, там в голосовании приняли участие 57% избирателей.
Второй после Дмитрия Демешина результат на губернаторских выборах показал уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев, он набрал 8 процентов голосов. Третье место у депутата Государственной Думы Розы Чемерис от партии «Новые люди», за которую проголосовали 4,86 процента избирателей.
Что касается кампании по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края, то, как сообщил Денис Кузьменко, 12 мандатов было распределено по итогам голосования за политические партии, а 24 — по итогам выборов по одномандатным округам.
— Сейчас уже смело можем сказать, кто стал депутатом в одномандатных округах, где выборы полностью состоялись. Из 24 мандатов 21 или 87,5 процента получили кандидаты партии «Единая Россия». Еще три мандата заместили представители партии ЛДПР. За политические партии голоса распределились следующим образом — партия Единая Россия со 144061 голосом или 45,93% заняла первое место. Второе место у партии ЛДПР — 16,75 процента. Третье место получила партия КПРФ с 12,59 процента. В новой Думу войдут также представители еще двух политических партий — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и партии «Новые люди», преодолевшие барьер в 5 процентов, — сказал Денис Кузьменко.
Как подчеркнул глава крайизбиркома, по состоянию на утро 9 сентября участки прекратили свою работу, но информация продолжает стекаться. Все избирательные комиссии отработали максимально эффективно. Возможность принять участие в голосовании была обеспечена для жителей всех районов края, в том числе самых отдалённых территорий, жителям Хабаровского края, находящимся в других регионах, а также участникам СВО.
Работа на выборах шла очень напряженно, она началась задолго до 6 сентября и включала этап подготовки. Денис Кузьменко выразил отдельную благодарность общественным наблюдателям — это 2700 человек, примерно по четыре наблюдателя на каждый участок.
Денис Кузьменко сообщил также, что выборы прошли при минимальном количестве жалоб на нарушения. Все сигналы о возможных нарушениях проверялись силами крайизбиркома и наблюдателей. Избирательная кампания, о оценке председателя избирательной комиссии Хабаровского края, была конкурентной, при этом прошла открыто и честно.
Напомним, что Хабаровском крае прошли 43 избирательные кампании различного уровня, был замещено 268 мандатов, в списках избирателей по краю числилось 956 тысяч человек.