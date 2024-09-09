Демешин победил на выборах губернатора Хабаровского края с рекордным результатом

Как подчеркнул глава крайизбиркома, по состоянию на утро 9 сентября участки прекратили свою работу, но информация продолжает стекаться. Все избирательные комиссии отработали максимально эффективно. Возможность принять участие в голосовании была обеспечена для жителей всех районов края, в том числе самых отдалённых территорий, жителям Хабаровского края, находящимся в других регионах, а также участникам СВО.