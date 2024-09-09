Это рай на земле: удивительная тихая бухта манит отдыхающих в Приморье — видео

Невероятно тихая бухта удивила жителей Приморья. Отдыхающие поделились своим видео из бухты Витязь в Хасанском округе. Обычно она полна туристов, на главном пляже часто бывает шумно, но не в этот раз. Видимо, к началу осени большинству людей стало не до пляжного отдыха.