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Posted 9 сентября, 03:25

Published 9 сентября, 03:25

Modified 9 сентября, 03:27

Updated 9 сентября, 03:27

Невероятно тихая гавань попала на видео в Приморском крае

Это рай на земле: удивительная тихая бухта манит отдыхающих в Приморье — видео

9 сентября 2024, 03:25
Фото: 1MI

Невероятно тихая гавань попала на видео в Приморском крае

Сюжет
Погода
В одной из популярных среди отдыхающих бухт стало невероятно тихо. Жители Приморья поделились видео из райского места.

Невероятно тихая бухта удивила жителей Приморья. Отдыхающие поделились своим видео из бухты Витязь в Хасанском округе. Обычно она полна туристов, на главном пляже часто бывает шумно, но не в этот раз. Видимо, к началу осени большинству людей стало не до пляжного отдыха.

Видео: 1MI.

Море шепчет волнами, птицы чирикают на деревьях, а воздух наполнен ароматом цветов. Нет звука автомобилей или шума заводов. В такие моменты эта бухта кажется одним из самых спокойных мест на планете.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новая волна пляжного отдыха грядет в Приморском крае.

«Море, жди меня»: новая волна пляжного отдыха намечается в Приморье?
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