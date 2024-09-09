Константин Шестаков: во Владивостоке реализуются крупные дорожные проекты

Posted 9 сентября, 05:01
Published 9 сентября, 05:01
Modified 9 сентября, 05:03
Updated 9 сентября, 05:03
Мэр Владивостока отметил, что в этом году в городе реализуется сразу несколько крупных дорожных проектов.
«Впервые за многие годы мы начали строить дороги. В этом году это развязка Русская — проспект 100-летия Владивостока, примыкание улицы Адмирала Горшкова к объездной трассе, улицы в районе Зеленого Угла, несколько улиц Патрокла», — сказал Константин Шестаков.
Он также подчеркнул, что на острове Русский уже выполнено 2,7 км асфальтированной дороги от Университетского проспекта. По словам мэра, это значительно улучшит транспортную доступность острова.
Шестаков отметил, что сейчас также ведется проектирование новых объектов: «Сейчас проектируем Фирсовскую развязку, проспект Красного Знамени от кольца Инструментального завода до Баляева. Документы по Рудневскому мосту загрузили в Главгосэкспертизу».
Глава города подчеркнул: проект Рудневского моста потребует значительных инвестиций. По предварительным оценкам, его стоимость составит около 15 миллиардов рублей. Шестаков отметил, что для привлечения такого объема средств необходимо иметь полный пакет документов и вести переговоры на федеральном уровне.
Мэр также рассказал, что из-за технического состояния существующего Рудневского моста его придется полностью разобрать и построить новый.
«У нас будет разобран мост Рудневский. У нас будет создан мост Рудневский 2.0. Поэтому это будет такой серьезный вызов для нас», — пояснил Шестаков.
Для минимизации неудобств во время строительства нового моста администрация города уже продумала маршрут объезда по улице Дальней, которая примыкает к объездной дороге.
Мэр подчеркнул, что все эти проекты реализуются благодаря средствам специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока.
«Это все тот самый мастер-план, о котором идет речь. Мы постарались сделать так, чтобы острые направления можно было подхватить», — добавил Шестаков.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он подробно рассказывает о развитии транспортной инфраструктуры города, реализации мастер-плана и других важных проектах, читайте на сайте «Восток-Медиа».