Не нагинайся без палки: что стоит знать грибникам в Приморье?

Posted 9 сентября, 03:43
Published 9 сентября, 03:43
Modified 10 сентября, 23:18
Updated 10 сентября, 23:18
Змеи не нападают на людей первыми. Обычно рептилии кусают человека только тогда, когда защищаются. Однако приморцы иногда тревожат чешуйчатых даже не подозревая о том, что могут напугать их, — по невнимательности нередко жители региона наступают на пугающих обитателей природы.
Как же обезопасить себя во время похода за грибами?
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