Не нагинайся без палки: что стоит знать грибникам в Приморье?

Змеи не нападают на людей первыми. Обычно рептилии кусают человека только тогда, когда защищаются. Однако приморцы иногда тревожат чешуйчатых даже не подозревая о том, что могут напугать их, — по невнимательности нередко жители региона наступают на пугающих обитателей природы.