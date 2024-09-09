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Posted 9 сентября, 03:43

Published 9 сентября, 03:43

Modified 10 сентября, 23:18

Updated 10 сентября, 23:18

О безопасном сборе грибов рассказали жителям Приморского края

Не нагинайся без палки: что стоит знать грибникам в Приморье?

9 сентября 2024, 03:43
Фото: 1MI

О безопасном сборе грибов рассказали жителям Приморского края

Сюжет
Грибы
«Тихая охота» — это не только интересный досуг и сбор вкусных грибов. Приморцам стоит помнить о безопасности, отправляясь в лесную чащу.

Змеи не нападают на людей первыми. Обычно рептилии кусают человека только тогда, когда защищаются. Однако приморцы иногда тревожат чешуйчатых даже не подозревая о том, что могут напугать их, — по невнимательности нередко жители региона наступают на пугающих обитателей природы.

Как же обезопасить себя во время похода за грибами?

  • Отправляясь на «тихую охоту», прихвати с собой палку и прощупывай ею траву вокруг. Нагибаясь за грибом, проверь участок земли на наличие змей.
  • В лесу необходима защитная «экипировка» в виде длинных штанов и высоких ботинок.
  • Если встретил нежданную попутчицу, замри, и она уйдет сама.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нужно знать каждому грибнику.

Нужно знать каждому грибнику: важная информация для любителей тихой охоты в Приморье
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