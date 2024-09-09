Один на боку, второй в кювете: серьезная авария на трассе в Приморье — фото

Posted 9 сентября, 10:31
Published 9 сентября, 10:31
Modified 9 сентября, 10:33
Updated 9 сентября, 10:33
На трассе в районе Вольно-Надеждинского в Приморье случилось серьезное ДТП.
Предположительно, грузовик столкнулся с легковушкой, из-за чего она перевернулась на бок и улетела в ограждение. Грузовая машина после столкновения оказалась в кювете.
По словам очевидцем, на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции. Подробности в данный момент выясняют. О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другой серьезной аварии в Приморье, водитель чудом выжил в ДТП.