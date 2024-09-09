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Posted 9 сентября, 10:31

Published 9 сентября, 10:31

Modified 9 сентября, 10:33

Updated 9 сентября, 10:33

Страшное ДТП случилось в Надеждинском районе Приморья

Один на боку, второй в кювете: серьезная авария на трассе в Приморье — фото

9 сентября 2024, 10:31
Фото: 1MI

Страшное ДТП случилось в Надеждинском районе Приморья

Сюжет
Полиция
Страшное ДТП случилось на трассе в районе Вольно-Надеждинского в Приморье: грузовик столкнулся с легковым авто, оно перевернулось и улетело в ограждение.

На трассе в районе Вольно-Надеждинского в Приморье случилось серьезное ДТП.

Предположительно, грузовик столкнулся с легковушкой, из-за чего она перевернулась на бок и улетела в ограждение. Грузовая машина после столкновения оказалась в кювете.

Фото: vostokmedia.com

По словам очевидцем, на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции. Подробности в данный момент выясняют. О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другой серьезной аварии в Приморье, водитель чудом выжил в ДТП.

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