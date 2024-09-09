«Один в лесу. Куда родители смотрят?»: кроха блуждал в дикой глуши Приморского края

Posted 9 сентября, 01:32
Published 9 сентября, 01:32
Modified 9 сентября, 01:34
Updated 9 сентября, 01:34
Приморцы с умилением наблюдали за робкими движениями малыша. Тем не менее, нашлись и те, кто задался вопросом: где же родители крохотного парнокопытного.
«Рыжее солнышко в белую крапинку!»;
«Один! В лесу! Куда родители смотрят?»;
«Он уже один живёт, без стада и родителей?»;
«Добрый день, малыш Бэмби. Счастливого пути тебе. Живи сыто, долго и счастливо».
Ранее «Восток-Медиа» писало об олене, который едва не уснул от поглаживаний детскими ручками в Приморском сафари-парке.