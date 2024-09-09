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Posted 9 сентября, 01:32

Published 9 сентября, 01:32

Modified 9 сентября, 01:34

Updated 9 сентября, 01:34

«Один в лесу. Куда родители смотрят?»: кроха блуждал в дикой глуши Приморского края

«Один в лесу. Куда родители смотрят?»: кроха блуждал в дикой глуши Приморского края

9 сентября 2024, 01:32
Фото: 1MI
Сюжет
Лес
Малыша, гуляющего по лесной чаще, обнаружили в Приморье. Оказывается, крохе нет и года, он неуверенно пробирался по камням. Жители региона взволнованы: «Где же мама малютки?».

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Приморцы с умилением наблюдали за робкими движениями малыша. Тем не менее, нашлись и те, кто задался вопросом: где же родители крохотного парнокопытного.

«Рыжее солнышко в белую крапинку!»;
«Один! В лесу! Куда родители смотрят?»;
«Он уже один живёт, без стада и родителей?»;
«Добрый день, малыш Бэмби. Счастливого пути тебе. Живи сыто, долго и счастливо».

Ранее «Восток-Медиа» писало об олене, который едва не уснул от поглаживаний детскими ручками в Приморском сафари-парке.

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