Осень вступает в свои права: резкое похолодание ожидается в Приморском крае

Posted 9 сентября, 02:33
Published 9 сентября, 02:33
Modified 9 сентября, 02:35
Updated 9 сентября, 02:35
Наступившая неделя кардинально поменяет синоптическую обстановку в регионе, сообщает «Примгидромет».
Во вторник, 10 сентября, край окажется под влиянием атмосферных фронтов, — пройдут дожди, а температура понизится.
Однако в среду, 11 сентября, станет вновь тепло. Гребень континентального антициклона прогонит осадки. Термометры покажут 21 — 28 °C. В четверг, 12 сентября, воздух прогреется до значений среды.
А в пятницу, 13 сентября, к Приморью подойдет новый фронт, — дожди ударят во многих районах. Более того, осадки принесут похолодание на 1 — 5 градусов.
Во Владивостоке завтра утром пройдет дождь, но воздух прогреется до сегодняшних температур. В среду максимальные температуры составят 23 — 27 °C. В пятницу дождей не предвидится, но столбики термометров понизятся до 20 — 23 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы не могут распрощаться с летом.