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Posted 9 сентября, 02:33

Published 9 сентября, 02:33

Modified 9 сентября, 02:35

Updated 9 сентября, 02:35

Совсем скоро летняя погода сменится осадками и понижением температур в Приморье

Осень вступает в свои права: резкое похолодание ожидается в Приморском крае

9 сентября 2024, 02:33
Фото: Изображение Midjourney

Совсем скоро летняя погода сменится осадками и понижением температур в Приморье

Сюжет
Погода
Наступившая неделя станет переломной для Приморского края. В регионе ожидается не только приход холодов, но и дожди.

Наступившая неделя кардинально поменяет синоптическую обстановку в регионе, сообщает «Примгидромет».

Во вторник, 10 сентября, край окажется под влиянием атмосферных фронтов, — пройдут дожди, а температура понизится.

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Однако в среду, 11 сентября, станет вновь тепло. Гребень континентального антициклона прогонит осадки. Термометры покажут 21 — 28 °C. В четверг, 12 сентября, воздух прогреется до значений среды.

А в пятницу, 13 сентября, к Приморью подойдет новый фронт, — дожди ударят во многих районах. Более того, осадки принесут похолодание на 1 — 5 градусов.

Во Владивостоке завтра утром пройдет дождь, но воздух прогреется до сегодняшних температур. В среду максимальные температуры составят 23 — 27 °C. В пятницу дождей не предвидится, но столбики термометров понизятся до 20 — 23 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы не могут распрощаться с летом.

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