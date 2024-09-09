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Posted 8 сентября, 23:28

Published 8 сентября, 23:28

Modified 8 сентября, 23:30

Updated 8 сентября, 23:30

Туристы купаются в море даже прохладным вечером в Приморье

Отдыхающие на популярном пляже Владивостока не хотят отпускать лето — видео

8 сентября 2024, 23:28
Фото: vostokmedia.com

Туристы купаются в море даже прохладным вечером в Приморье

Сюжет
Погода
Пляжный сезон продолжается в Приморском крае из-за летней погодной обстановки. Вчера во Владивостоке не только день выдался жарким, но и вода в море оказалась весьма теплой.

Вчера, 9 сентября, горожане делились обстановкой на шаморовском пляже — ярко светило солнце, а вода была теплой.

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Однако вечером стало достаточно прохладно, сообщают очевидцы. Тем не менее, отдыхающих не смутило понижение температуры.

«Люди продолжали купаться вплоть до восьми вечера. Смотрела на них и мне становилось холодно», — отметила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жара более 30 градусов продолжит радовать жителей Приморского края.

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