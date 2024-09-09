Отдыхающие на популярном пляже Владивостока не хотят отпускать лето — видео

Posted 8 сентября, 23:28
Published 8 сентября, 23:28
Modified 8 сентября, 23:30
Updated 8 сентября, 23:30
Вчера, 9 сентября, горожане делились обстановкой на шаморовском пляже — ярко светило солнце, а вода была теплой.
Однако вечером стало достаточно прохладно, сообщают очевидцы. Тем не менее, отдыхающих не смутило понижение температуры.
«Люди продолжали купаться вплоть до восьми вечера. Смотрела на них и мне становилось холодно», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жара более 30 градусов продолжит радовать жителей Приморского края.