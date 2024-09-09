Отдыхающие на популярном пляже Владивостока не хотят отпускать лето — видео

Туристы купаются в море даже прохладным вечером в Приморье

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Пляжный сезон продолжается в Приморском крае из-за летней погодной обстановки. Вчера во Владивостоке не только день выдался жарким, но и вода в море оказалась весьма теплой.