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Posted 9 сентября, 07:13

Published 9 сентября, 07:13

Modified 9 сентября, 07:15

Updated 9 сентября, 07:15

Огромная пробка растянулась из-за обилия отдыхающих во Владивостоке

Отдыхающие заполонили пляжи Владивостока: на выезд стоит «очередь» — фото

9 сентября 2024, 07:13
Фото: 1MI

Огромная пробка растянулась из-за обилия отдыхающих во Владивостоке

Сюжет
Туризм
Жуткие пробки с пляжа во Владивостоке не могли рассосаться до поздней ночи. Некоторым автомобилистам пришлось простоять больше двух часов.

Автомобилисты часами стоят в огромных пробках с популярных пляжей на Русском острове. Выезд у всех один — Университетский проспект и Русский мост.

Вечером в воскресенье с отдыха возвращаются сотни, если не тысячи, горожан — дороги не выдерживают непривычной нагрузки.

Фото: vdk_tiger_vladivostok

Некоторые водители застревали в пробках сразу же, как выезжали из бухт. В результате многие люди попали домой уже затемно: простоять пришлось больше двух часов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что перед холодами на пляжах в Приморье аншлаг.

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