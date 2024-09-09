Отдыхающие заполонили пляжи Владивостока: на выезд стоит «очередь» — фото

Posted 9 сентября, 07:13
Published 9 сентября, 07:13
Modified 9 сентября, 07:15
Updated 9 сентября, 07:15
Автомобилисты часами стоят в огромных пробках с популярных пляжей на Русском острове. Выезд у всех один — Университетский проспект и Русский мост.
Вечером в воскресенье с отдыха возвращаются сотни, если не тысячи, горожан — дороги не выдерживают непривычной нагрузки.
Некоторые водители застревали в пробках сразу же, как выезжали из бухт. В результате многие люди попали домой уже затемно: простоять пришлось больше двух часов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что перед холодами на пляжах в Приморье аншлаг.