Победителей III международного турнира на Кубок ВЭФ наградили во Владивостоке

Иностранные участники, хоть и не вошли в призовые места — уехали не с пустыми руками. Во время торжественной церемонии каждый получил памятный сувенир с русским характером, а также личную благодарность. В следующем году организаторы пообещали внедрить в Кубок отдельный зачет для иностранцев, если бы он случился в этом году — то призовые места распределились бы следующим образом: