Под водой тоже рай: популярнейший пляж Приморья вновь покорил отдыхающих — видео

Posted 9 сентября, 07:27
Published 9 сентября, 07:27
Modified 9 сентября, 07:29
Updated 9 сентября, 07:29
Колоритная природа не перестает удивлять жителей региона. Именитая Ливадия вновь попала в объектив камеры приморцев. На сей раз отдыхающие сняли не только чудеснейший берег, но и то, что находится в море.
В прозрачной воде отчетливо виднеется подводный мир бухты. Более того, путешественники сообщают, что морская вода достаточно теплая сейчас.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро осень вступит в свои права в Приморском крае. В регионе ожидается не только приход холодов, но и дожди.