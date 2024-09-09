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Posted 9 сентября, 07:27

Published 9 сентября, 07:27

Modified 9 сентября, 07:29

Updated 9 сентября, 07:29

Подводная съемка на красивом морском берегу восхитила жителей Приморского края

Под водой тоже рай: популярнейший пляж Приморья вновь покорил отдыхающих — видео

9 сентября 2024, 07:27
Фото: Погода 25 регион

Подводная съемка на красивом морском берегу восхитила жителей Приморского края

Сюжет
Море
Туристический сезон продолжается в Приморье. Именитая Ливадия продолжает удивлять своей красотой путешественников.

Колоритная природа не перестает удивлять жителей региона. Именитая Ливадия вновь попала в объектив камеры приморцев. На сей раз отдыхающие сняли не только чудеснейший берег, но и то, что находится в море.

В прозрачной воде отчетливо виднеется подводный мир бухты. Более того, путешественники сообщают, что морская вода достаточно теплая сейчас.

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро осень вступит в свои права в Приморском крае. В регионе ожидается не только приход холодов, но и дожди.

Осень вступает в свои права: резкое похолодание ожидается в Приморском крае
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