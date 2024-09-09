Работы идут полным ходом: Артем на 87% готов к отопительному сезону

Артем почти готов к отопительному сезону. На сегодняшний день социально значимые объекты и жилищный фонд подготовлены на 93%, а общий процент готовности муниципалитета к холодам составляет более 87%. Сейчас в городе завершаются гидравлические испытания магистрального трубопровода и внутриквартальных тепловых сетей.