Работы идут полным ходом: Артем на 87% готов к отопительному сезону

Posted 9 сентября, 06:24
Published 9 сентября, 06:24
Modified 9 сентября, 06:26
Updated 9 сентября, 06:26
Артем почти готов к отопительному сезону. На сегодняшний день социально значимые объекты и жилищный фонд подготовлены на 93%, а общий процент готовности муниципалитета к холодам составляет более 87%. Сейчас в городе завершаются гидравлические испытания магистрального трубопровода и внутриквартальных тепловых сетей.
Также в населенном пункте продолжается ремонт тепловых сетей. Дальневосточная генерирующая компания обновит 1 246 метров сетей. Организация заменила уже 320 метров. Окончание работ намечено на 1 октября 2024 года.
Более того, Примтеплоэнерго обновило 550 метров сетей, которые нуждались в ремонте. Всего предприятие заменит около 1 720 метров до конца сентября текущего года.
«Полностью выполнены плановые обслуживания 18 котельных, в исправном состоянии сетевые и топливные насосы. Эти котельные готовы к вхождению в отопительный сезон. Подходят к концу работы еще на шести котельных», — отметили в пресс-службе администрации Артема.
Военный городок «Двойка» тоже активно готовится к зиме. Обслуживающая компания заменила пять котлов. До начала октября здесь планируется обновление 1 500 метров тепловых сетей.
В октябре и Водоканал намерен выполнить план — ремонт 6 680 метров сетей водоснабжения. На сегодняшний день специалисты реализовали больше половины — 3 500 метров.
Важно отметить, что в Артеме централизованное отопление планируют включить 15 октября. Точная дата будет зависеть от погодной обстановки в муниципалитете.