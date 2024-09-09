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Posted 9 сентября, 06:24

Published 9 сентября, 06:24

Modified 9 сентября, 06:26

Updated 9 сентября, 06:26

Работы идут полным ходом: Артем на 87% готов к отопительному сезону

Работы идут полным ходом: Артем на 87% готов к отопительному сезону

9 сентября 2024, 06:24
Фото: 1MI
Сюжет
Отопительный сезон
Осень подкралась незаметно, но муниципальные службы Артема почти подготовили город к наступлению холодов.

Артем почти готов к отопительному сезону. На сегодняшний день социально значимые объекты и жилищный фонд подготовлены на 93%, а общий процент готовности муниципалитета к холодам составляет более 87%. Сейчас в городе завершаются гидравлические испытания магистрального трубопровода и внутриквартальных тепловых сетей.

Также в населенном пункте продолжается ремонт тепловых сетей. Дальневосточная генерирующая компания обновит 1 246 метров сетей. Организация заменила уже 320 метров. Окончание работ намечено на 1 октября 2024 года.

Более того, Примтеплоэнерго обновило 550 метров сетей, которые нуждались в ремонте. Всего предприятие заменит около 1 720 метров до конца сентября текущего года.

«Полностью выполнены плановые обслуживания 18 котельных, в исправном состоянии сетевые и топливные насосы. Эти котельные готовы к вхождению в отопительный сезон. Подходят к концу работы еще на шести котельных», — отметили в пресс-службе администрации Артема.

Военный городок «Двойка» тоже активно готовится к зиме. Обслуживающая компания заменила пять котлов. До начала октября здесь планируется обновление 1 500 метров тепловых сетей.

В октябре и Водоканал намерен выполнить план — ремонт 6 680 метров сетей водоснабжения. На сегодняшний день специалисты реализовали больше половины — 3 500 метров.

Важно отметить, что в Артеме централизованное отопление планируют включить 15 октября. Точная дата будет зависеть от погодной обстановки в муниципалитете.

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