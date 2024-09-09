Редкое зрелище: одинокий крохотный «Бэмби» попал на видео в Приморье

Posted 9 сентября, 01:14
Published 9 сентября, 01:14
Modified 9 сентября, 01:16
Updated 9 сентября, 01:16
В telegram-канале национального парка «Земля леопарда» поделились редкими кадрами с маленьким пятнистым оленем. Крохе нет и года, а он уже блуждает один в лесу.
Малышей, которым менее года, называют сеголетками. Детеныш только начал жить и знакомиться с дикой природой. Впереди у изящного парнокопытного море впечатлений и насыщенная жизнь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что маленькие ладошки чуть не довели оленя до бессознательного состояния. Парнокопытное, получая порцию ласки от детишек, почти уснуло от удовольствия.