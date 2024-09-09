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Posted 9 сентября, 01:14

Published 9 сентября, 01:14

Modified 9 сентября, 01:16

Updated 9 сентября, 01:16

Детеныш оленя прогулялся под камерами в Приморском крае

Редкое зрелище: одинокий крохотный «Бэмби» попал на видео в Приморье

9 сентября 2024, 01:14
Фото: 1MI

Детеныш оленя прогулялся под камерами в Приморском крае

Сюжет
Лес
Маленький пятнистый олень робкими шагами прошелся мимо фотоловушек в нацпарке Приморского края. Специалисты отметили, что такое случается нечасто на заповедной земле.

В telegram-канале национального парка «Земля леопарда» поделились редкими кадрами с маленьким пятнистым оленем. Крохе нет и года, а он уже блуждает один в лесу.

Малышей, которым менее года, называют сеголетками. Детеныш только начал жить и знакомиться с дикой природой. Впереди у изящного парнокопытного море впечатлений и насыщенная жизнь.

Видео: amurleo_land.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что маленькие ладошки чуть не довели оленя до бессознательного состояния. Парнокопытное, получая порцию ласки от детишек, почти уснуло от удовольствия.

Детские ладошки едва не довели оленя до бессознательного состояния в Приморье — видео
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