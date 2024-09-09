Средняя зарплата учителей во Владивостоке достигла 77 тысяч рублей

Только в 2023 году во Владивосток приехали 29 молодых педагогов. Каждый из них принял решение связать жизнь со столицей ДФО по своим причинам — и не разочаровался в выборе. Все учителя отмечали, что впечатлены мерами поддержки, которые им оказывает администрация города. И речь шла не только о выплатах, но и например, о том, что молодые педагоги могут — и это поощряется — участвовать в конкурсах профессионального мастерства, повышать свой уровень знаний.