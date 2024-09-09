Средняя зарплата учителей во Владивостоке достигла 77 тысяч рублей

Posted 9 сентября, 04:00
Published 9 сентября, 04:00
Modified 9 сентября, 04:00
Updated 9 сентября, 04:00
Мэр Владивостока отметил, что администрация города прикладывает значительные усилия для привлечения учителей, в том числе из других регионов страны.
«У нас крайне конкурентная заработная плата — сейчас средняя 77 тысяч рублей. Это при том, что в центральной части страны заработная плата несколько ниже», — сказал Константин Шестаков.
Он также подчеркнул, что педагогам доступна дальневосточная ипотека на льготных условиях. По мнению градоначальника, эти меры делают Владивосток привлекательным для молодых специалистов, которые хотят развиваться в педагогической сфере.
Кроме того, администрация города предоставляет приезжим учителям бесплатный переезд, арендное жилье и общежитие. Благодаря этому ежегодно во Владивосток приезжают около 30 педагогов из других регионов России.
Только в 2023 году во Владивосток приехали 29 молодых педагогов. Каждый из них принял решение связать жизнь со столицей ДФО по своим причинам — и не разочаровался в выборе. Все учителя отмечали, что впечатлены мерами поддержки, которые им оказывает администрация города. И речь шла не только о выплатах, но и например, о том, что молодые педагоги могут — и это поощряется — участвовать в конкурсах профессионального мастерства, повышать свой уровень знаний.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии системы образования, крупных инфраструктурных проектах и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».