Ученые: Частое использование мобильников провоцирует сердечные заболевания

Posted 9 сентября, 09:15
Published 9 сентября, 09:15
Modified 9 сентября, 09:15
Updated 9 сентября, 09:15
Специалисты считают, что электромагнитные излучения от мобильных устройств могут нарушать работу в регуляции оси гипоталамус — гипофиз — надпочечники, что потенциально оказывает негативное влияние на работу сердца.
Как передает newkhakasiya.online, исследование включало анализ данных о смертности и госпитализации более 444 тысяч человек, которые не имели сердечно-сосудистых заболеваний и хотя бы раз в неделю пользовались мобильным телефоном. Также учитывались режим сна и психологическое состояние участников.
В результате была установлена корреляция между сердечно-сосудистыми заболеваниями и регулярным использованием мобильных телефонов. Однако ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих выводов. Важно отметить, что данные собирались в период с 2006 по 2011 год, когда мобильные телефоны использовались преимущественно для звонков, тогда как в настоящее время их чаще используют для переписок и развлечений.