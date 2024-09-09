Ученые: Частое использование мобильников провоцирует сердечные заболевания

В результате была установлена корреляция между сердечно-сосудистыми заболеваниями и регулярным использованием мобильных телефонов. Однако ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих выводов. Важно отметить, что данные собирались в период с 2006 по 2011 год, когда мобильные телефоны использовались преимущественно для звонков, тогда как в настоящее время их чаще используют для переписок и развлечений.