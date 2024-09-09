Вера Щербина: Приморье заключило более 40 соглашений на ВЭФ-2024

Posted 9 сентября, 02:29
Published 9 сентября, 02:29
Modified 9 сентября, 02:33
Updated 9 сентября, 02:33
На ВЭФ-2024 Приморский край заключил более сорока соглашений, сообщила председатель регионального правительства.
Полномоченный представитель Президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подчеркнул, что после Восточного экономического форума в Москве пройдет стратегическая сессия на тему социально-экономического развития ДФО. Под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина государственные деятели проработают те предложения, которые поддержал Глава государства Владимир Путин.
«Для Правительства России, как и для нашего региона, ВЭФ — это рабочий инструмент, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Приморья и всего Дальнего Востока», — заявила Вера Щербина.
На сегодняшний день край не только подводит итоги прошедшего ВЭФ, но и начинает планировать участие региона в юбилейном форуме 2025 года.