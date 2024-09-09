vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября, 02:29

Published 9 сентября, 02:29

Modified 9 сентября, 02:33

Updated 9 сентября, 02:33

Вера Щербина: Приморье заключило более 40 соглашений на ВЭФ-2024

Вера Щербина: Приморье заключило более 40 соглашений на ВЭФ-2024

9 сентября 2024, 02:29
Фото: shcherbina_vg
Сюжет
Социально-экономическое развитие
В ближайшее время государственные деятели обсудят все предложения, которые одобрил Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На ВЭФ-2024 Приморский край заключил более сорока соглашений, сообщила председатель регионального правительства.

Полномоченный представитель Президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подчеркнул, что после Восточного экономического форума в Москве пройдет стратегическая сессия на тему социально-экономического развития ДФО. Под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина государственные деятели проработают те предложения, которые поддержал Глава государства Владимир Путин.

«Для Правительства России, как и для нашего региона, ВЭФ — это рабочий инструмент, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Приморья и всего Дальнего Востока», — заявила Вера Щербина.

На сегодняшний день край не только подводит итоги прошедшего ВЭФ, но и начинает планировать участие региона в юбилейном форуме 2025 года.

Читайте также:
Полпред Юрий Трутнев доложил Президенту РФ Владимиру Путину о достижениях ДФОПрезидент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фотоПриморье задает тренды: меры поддержки молодых семей, внедренные в крае, вводят в ДФО
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владимир Путин#Владивосток#Социально-экономическое развитие#Юрий Трутнев#Правительство#Москва#Приморский край#Михаил Мишустин#Итоги#Вера Щербина#ВЭФ-2024
Подпишитесь
Популярное