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Posted 9 сентября, 02:06

Published 9 сентября, 02:06

Modified 9 сентября, 02:08

Updated 9 сентября, 02:08

Военные вытеснят гражданские суда из залива в Приморском крае

Военные вытеснят гражданские суда из залива в Приморском крае

9 сентября 2024, 02:06
Фото: 1MI
Сюжет
Безопасность
Временное ограничение на судоходство введут в Приморье 10 сентября. Гражданским судам будет запрещено ходить по Уссурийскому заливу, их место займут военные.

10 сентября в части Уссурийского залива в Приморском крае временно введут ограничения на движение гражданских судов. Причина — проведение учений Тихоокеанского флота и выполнение боевых учебных задач.

Для обеспечения безопасности населения настоятельно рекомендуется не выходить на воду в указанной зоне на любых типах плавательных средств, это может быть опасно для здоровья и жизни.

Уже 11 сентября гражданским можно будет двигаться по заливу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суда зашли в бухту Лазурную в Приморье.

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