Военные вытеснят гражданские суда из залива в Приморском крае

Posted 9 сентября, 02:06
Published 9 сентября, 02:06
Modified 9 сентября, 02:08
Updated 9 сентября, 02:08
10 сентября в части Уссурийского залива в Приморском крае временно введут ограничения на движение гражданских судов. Причина — проведение учений Тихоокеанского флота и выполнение боевых учебных задач.
Для обеспечения безопасности населения настоятельно рекомендуется не выходить на воду в указанной зоне на любых типах плавательных средств, это может быть опасно для здоровья и жизни.
Уже 11 сентября гражданским можно будет двигаться по заливу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суда зашли в бухту Лазурную в Приморье.