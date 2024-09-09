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Posted 9 сентября, 07:00

Published 9 сентября, 07:00

Modified 9 сентября, 07:02

Updated 9 сентября, 07:02

Лисица поразила приморцев своими вкусовыми предпочтениями

Вот это экзотика: рацион рыжих красавиц удивил жителей Приморья — фото

9 сентября 2024, 07:00
Фото: amurleo_land

Лисица поразила приморцев своими вкусовыми предпочтениями

Сюжет
Животные
Оказывается, плутовка питается не только грызунами и рыбой. Обитательница нацпарка в Приморье продемонстрировала весьма нестандартные предпочтения в еде.

Огненная хищница трапезничает не только грызунами, зайцами и рыбой. Иногда представительница семейства псовых лакомится насекомыми, червями, птицами и даже ягодами, сообщили в дирекции национального парка «Земля леопарда».

Более того, лисы не прочь отобедать рептилией. Например, героиня фото как раз таки несет свою добычу в виде змеи.

Фото: amurleo_land

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детеныш пятнистого оленя прогуливался по заповедной земле в Приморском крае. Пользователей соцсетей изумило то, что животное оказалось без мамы.

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