Вот это экзотика: рацион рыжих красавиц удивил жителей Приморья — фото

Posted 9 сентября, 07:00
Published 9 сентября, 07:00
Modified 9 сентября, 07:02
Updated 9 сентября, 07:02
Огненная хищница трапезничает не только грызунами, зайцами и рыбой. Иногда представительница семейства псовых лакомится насекомыми, червями, птицами и даже ягодами, сообщили в дирекции национального парка «Земля леопарда».
Более того, лисы не прочь отобедать рептилией. Например, героиня фото как раз таки несет свою добычу в виде змеи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детеныш пятнистого оленя прогуливался по заповедной земле в Приморском крае. Пользователей соцсетей изумило то, что животное оказалось без мамы.