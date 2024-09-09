Выходить в море на сапах запретят во Владивостоке — к счастью, ненадолго

Posted 9 сентября, 04:55
Published 9 сентября, 04:55
Modified 9 сентября, 04:57
Updated 9 сентября, 04:57
В акватории Владивостока 10 сентября пройдут военные учения. Гражданским запрещено выходить сразу в несколько бухт, среди них Золотой Рог, Диомид, Улисс и Патрокл. Также запрет распространяется на весь Уссурийский залив. Связан он с проведением военных учений в непосредственной близости от города.
Судоходство ограничат всего на один день — 10 сентября. Уже в ночь на среду выходить в море разрешат всем.
Специалисты пресс-службы краевого управления МЧС также уточнили, что в море нельзя будет выходить даже на сапах и каяках — это может быть слишком опасно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гражданским судам запретят выходить в море в акватории Владивостока.