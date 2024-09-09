Выходить в море на сапах запретят во Владивостоке — к счастью, ненадолго

В акватории Владивостока 10 сентября пройдут военные учения. Гражданским запрещено выходить сразу в несколько бухт, среди них Золотой Рог, Диомид, Улисс и Патрокл. Также запрет распространяется на весь Уссурийский залив. Связан он с проведением военных учений в непосредственной близости от города.