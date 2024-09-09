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Posted 9 сентября, 04:55

Published 9 сентября, 04:55

Modified 9 сентября, 04:57

Updated 9 сентября, 04:57

Движение по морю в уссурийском заливе запретят во Владивостоке

Выходить в море на сапах запретят во Владивостоке — к счастью, ненадолго

9 сентября 2024, 04:55
Фото: vostokmedia.com

Движение по морю в уссурийском заливе запретят во Владивостоке

Сюжет
МЧС
10 сентября будет действовать важный запрет: в акватории Владивостока ограничат гражданское судоходство. Выяснилось, что ходить запретят даже на сапах и каяках.

В акватории Владивостока 10 сентября пройдут военные учения. Гражданским запрещено выходить сразу в несколько бухт, среди них Золотой Рог, Диомид, Улисс и Патрокл. Также запрет распространяется на весь Уссурийский залив. Связан он с проведением военных учений в непосредственной близости от города.

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Судоходство ограничат всего на один день — 10 сентября. Уже в ночь на среду выходить в море разрешат всем.

Специалисты пресс-службы краевого управления МЧС также уточнили, что в море нельзя будет выходить даже на сапах и каяках — это может быть слишком опасно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гражданским судам запретят выходить в море в акватории Владивостока.

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