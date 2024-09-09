Землю на сопке Шошина вернули муниципалитету Владивостока

Posted 9 сентября, 04:30
Published 9 сентября, 04:30
Modified 9 сентября, 04:32
Updated 9 сентября, 04:32
Прокуратура судебным путем добилась возвращения 10 тысяч квадратных метров земли на сопке Шошина во Владивостоке в муниципальную собственность.
В июле 2022 года Ленинский районный суд Владивостока отклонил иск прокурора о признании недействительной сделки купли-продажи участка на сопке Шошина, заключенной с владельцами гаражей, площадь которых значительно меньше площади переданной им земли.
Приобретение земельного участка в льготном порядке позволило получить его за 1 миллион рублей при том, что кадастровая стоимость превышает 20 миллионов.
Прокуратура Приморского края благодаря последовательной и принципиальной позиции добилась повторного рассмотрения дела по существу на апелляционном уровне.
В результате Приморский краевой суд удовлетворил апелляционное обращение прокурора, который признал сделку купли-продажи участка земли незаконной и вернул земельный участок во владение Владивостокскому городскому округу. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролирует надзорное ведомство.
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