«Жар отсюда чувствуется»: мощный пожар начался рядом со школой в Дальнегорске — видео

Posted 9 сентября, 09:17
Published 9 сентября, 09:17
Modified 9 сентября, 09:21
Updated 9 сентября, 09:21
В новых медиа сообщают, что в Дальнегорске начался серьезный пожар. По словам очевидцев, горят стройматериалы рядом со школой №21. Пламя подбирается к спортплощадке, дым идет клубом.
В сети местные рассказали, что горят материалы, которыми должны были ремонтировать кровлю школы. Люди собрались недалеко от места и ждут пожарных. О пострадавших не сообщали.
Появилось также видео от очевидцев происшествия.