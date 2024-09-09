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Posted 9 сентября, 09:17

Published 9 сентября, 09:17

Modified 9 сентября, 09:21

Updated 9 сентября, 09:21

Серьезный пожар зафиксировали в Дальнегорске в Приморском крае

«Жар отсюда чувствуется»: мощный пожар начался рядом со школой в Дальнегорске — видео

9 сентября 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

Серьезный пожар зафиксировали в Дальнегорске в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Дым поднимается клубом от территории школы в Дальнегорске. По словам очевидцев, горят стройматериалы.

В новых медиа сообщают, что в Дальнегорске начался серьезный пожар. По словам очевидцев, горят стройматериалы рядом со школой №21. Пламя подбирается к спортплощадке, дым идет клубом.

В сети местные рассказали, что горят материалы, которыми должны были ремонтировать кровлю школы. Люди собрались недалеко от места и ждут пожарных. О пострадавших не сообщали.

Появилось также видео от очевидцев происшествия.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке заметили огромный столб дыма.

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